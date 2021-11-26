АРХИПОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Советский военный деятель, генерал-полковник танковых войск, дважды Герой Советского Союза (1940, 1944).

Биография

Родился 16 (по новому стилю — 29) декабря 1906 года в деревне Тютняры (ныне — Губернское Аргаяшского района Челябинской области). Работать пошёл в девятилетнем возрасте, был пастухом. По окончании пяти классов школы уехал в Челябинск, работал подмастерьем, чернорабочим, грузчиком.

В ноябре 1928 года был призван в РККА . В 1929 году окончил полковую школу, в 1930 году — Московский автотехникум, в 1931 году — курсы при Одесской пехотной школе, в 1932 году — КУКС УВО, в 1938 году — бронетанковые КУКС в Ленинграде.

Советско-финская война

С 30 ноября 1939 года участвовал в боевых действиях против финских войск , будучи командиром роты 112-го отдельного танкового батальона 35-й танковой бригады. Многократно отличался в боях, получил орден Красного Знамени, затем был представлен к ордену Ленина, но представление не было реализовано.

11 февраля 1940 года при прорыве укреплённой полосы финской обороны в районе высоты 65,5 и рощи «Фигурная» он во главе вверенного ему подразделения блокировал амбразуры железобетонного сооружения, что позволило подобраться к нему сапёрам и пехоте, и подорвать его. 13 февраля 1940 года он по своей инициативе преодолел вражеские заграждения и повёл свою роту на штурм финских траншей, выбив из них противника. К исходу того дня ему удалось уничтожить 1 батарею 152-миллиметровых орудия и 2 37-миллиметровых орудия. 19-20 февраля 1940 года он на протяжении двух суток беспрерывно вёл бой по прорыву мощной обороны врага в районе Няюкки-Менна, уничтожив 1 танк и 1 батарею 76-миллиметровых орудия. 26 февраля 1940 года танкисты его подразделения подбили 4 британских танка «Виккерс», находившихся на вооружении финской армии.

По итогам тех боёв Архипов был удостоен звания Героя Советского Союза. Когда боевые действия прекратились, он командовал танковым батальоном сначала в Выборге, затем в Бердичеве.

Великая Отечественная война

С июня 1941 года — на фронте . Первоначально командовал 43-м отдельным разведывательным танковым батальоном 43-й танковой дивизии. Отличился уже в первых боях. Участвовал в танковом сражении под Ровно. 26 июня 1941 года под городом Дубно Ровенской области он, лично выехав на разведку вражеских войск, обнаружил танковую засаду противника. В районе населённого пункта Мирогоща он, использовав преимущество внезапности, атаковал вражеский правый фланг, уничтожив лёгкий танк немецкого командира и расстроив боевой порядок. В тот день враг в том числе и благодаря этому был отброшен на 15 километров. 28 июня 1941 года под Ровно экипажем Архипова была разгромлена группа мотоциклистов. В дальнейшем Архипов выполнил ряд специальных заданий командира дивизии по организации взаимодействия с другими частями при обороне на рубеже реки Горынь, в которых враг понёс большие потери.

С середины сентября 1941 года командовал 10-м танковым полком 10-й танковой бригады. Уже за первые полтора месяца сражений на Украине вверенная ему часть нанесла врагу существенные потери: более 20 танков, 400 орудия, множество пехоты. 18 сентября 1941 года в боях за Полтаву он лично руководил уличным танковым боем, при этом, несмотря на взрыв мостов, вывел всю матчасть через броды.

В декабре 1941 года стал заместителем командира 10-й танковой бригады, а в марте 1942 года — командиром 109-й танковой бригады. В боях 1942 года получил две контузии. В 1943 году окончил курсы при ВАБТиМВ, после чего командовал 53-й гвардейской танковой бригадой. Под его умелым руководством бригада добилась значительных успехов в ходе боевых действий и нанесла врагу значительные потери. Так, в боях на Житомирском направлении она показала исключительные образцы организованности и стремительности, а её командир проявил себя как мужественный и настойчивый офицер.

Особенно успехи бригады были отмечены командованием во время боёв на Западной Украине и в Восточной Польше. Проявив массовый героизм, её войны штурмом взяли город Перемышль. Умело маневрируя, Архипов со своими частями стремительным манёвром вышел к Висле и сходу её форсировал. Враг оказывал ожесточённое сопротивление, но бригаде удалось его сломить и с боем занять населённые пункты Сташув и Щедлув, окончательно закрепившись на левобережном вислинском плацдарме. Враг предпринял серию контратак численно превосходящими силами, но соединение Архипова выдержало все удары, нанеся атакующим большие потери. За те бои командир бригады во второй раз был удостоен звания Героя Советского Союза.

В ходе январских наступательных боёв в Польше бригада Архипова разгромила численно превосходящую вражескую группировку, форсировала реку Ниду и захватила плацдарм. 16 января 1945 года стремительным ударом она освободила город Радомско.

Бригада Архипова приняла активное участие в Берлинской операции. Непрерывно наступая с 16 апреля 1945 года, она форсировала реки Нейсе и Шпрее, канал Тельтов, штурмом взяла ряд важных опорных пунктов, в том числе города Барут и Цоссен, перерезала железную дорогу Коттбус-Берлин. С юга ворвавшись к германскую столицу, бригада приняла активное участие в тяжёлых наступательных уличных боях, во взаимодействии с другими частями овладев районами Лихтервельде, Далем, Шмаргендорф. В третий раз был представлен к высшей степени отличия, однако получил лишь орден Красного Знамени.

Послевоенная жизнь

В послевоенное время служил в Германии, Средней Азии, Румынии, на Украине, в Сибири. В 1950 году окончил ВАГШ. С 1971 года — в запасе. Умер в Москве 13 июня 1985 года.