АЛЕЛЮХИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Советский военный деятель, генерал-майор авиации (1971), дважды Герой Советского Союза (1943, 1943).

Биография

Родился 30 марта 1920 года в селе Кесова Гора (ныне – Тверская область). После окончания семи классов школы жил в посёлке Лианозово (ныне – в черте Москвы), работал на фабрике. Без отрыва от производства окончил аэроклуб. В декабре 1938 года был призван в РККА . В 1939 году окончил Борисоглебскую ВАШЛ, после чего был направлен в ОдВО. Участвовал в Бессарабском походе 1940 года.

Великая Отечественная война

С первого дня последнего дня находился на фронте, всю войну служил в составе 69-го (с марта 1942 года – 9-го гвардейского) истребительного авиаполка, пройдя путь от младшего лётчика до заместителя командира полка. Совершал боевые вылеты на воздушную охоту, штурмовку, воздушную разведку, патрулирование, сопровождение групп штурмовиков и бомбардировщиков. В воздушных боях неизменно показывал образцы мужества и геройства, а также отличное мастерство пилотирования и знание матчасти. Не раз сражался с превосходящими силами противника. Так, при возвращении со штурмовки он был вынужден принять бой против 3 вражеских истребителя, несмотря на ограниченный запас боеприпасов и горючего. В тот день он сбил одну из немецких машин, остальные были вынуждены ретироваться, сам Алелюхин из-за отсутствия топлива был вынужден сесть на вынужденную посадку. 2 сентября 1941 года в очередном бою Алелюхин получил осколочные ранения в спину и руку. Вторично был ранен осколком в голову в июне 1943 года. 5 мая 1944 года в районе Севастополя самолёт Алелюхина в бою против восьмёрки вражеских истребителей был сбит, лётчик был вынужден выпрыгнуть с парашютом.

В общей сложности за время боевых действий Алелюхин совершил 601 боевой вылет, принял участие в 123 воздушных боях, сбив 28 вражеских самолётов лично и 6 – в составе группы. Последние вылеты он совершил в Восточной Пруссии и под Берлином, умело руководя групповыми боями, оказывая большую помощь наземным силам. 12 апреля 1945 года в районе Берлина он одержал свою последнюю воздушную победу, сбив самолёт Fw-190. Боевые подвиги Алелюхина получили широкую известность на фронте, его имя было хорошо известно даже вражеским лётчикам.

Послевоенная жизнь

В 1948 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. Участвовал в Корейской войне . В 1954 году окончил ВАГШ ВС СССР. Продолжал службу на преподавательских и командных должностях. В августе 1985 года вышел в отставку. Умер 29 октября 1990 года.