АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Советский военный деятель, Маршал войск связи (1979).

Биография

Родился 31 мая (по новому стилю — 13 июня) 1914 года в городе Ростове (ныне — Ярославская область). С 1930 года работал на заводе «Электроаппарат» в Ленинграде. В 1935 году добровольцем поступил на службу в РККА. Учился в Военной электротехнической академии, на заключительном курсе участвовал в советско-финской войне. По завершении учёбы был направлен преподавателем сначала в Ленинградское военное училище связи, а затем в Военное училище ВНОС.

Великая Отечественная война

В июле 1942 года был направлен в штаб войск ПВО страны. Включённый в состав оперативной группы, он внедрял в действующих частях новейшие на тот момент радиолокационные станции — РУС-1, РУС-2, СОН-2, Пегматит. При выполнении нового задания в районе Сталинграда его самолёт был сбит, при падении Алексеев чудом остался жив, но получил тяжёлые ранения и ожоги, и после длительного лечения едва не был признан инвалидом.

По завершении лечения Алексеев был назначен начальником отделения радиопеленгации 3-го отдела Управления вооружения Западного фронта ПВО. Под его руководством осуществлялись испытания радиолокационных систем, как советского производства, так и импортных, поставленных в СССР по ленд-лизу. Его отличал глубокий анализ каждого поступающего образца РЛС — он всегда в кратчайшие сроки изучал незнакомую технику. При его непосредственном участии был выпущен ряд руководств и инструкций по боевому использованию радиопеленгационного оборудования. Проводил сборы офицерского, сержантского и рядового состава связистов, что позволяло максимально эффективно внедрять технику в части ПВО.

Послевоенная жизнь

По завершении войны служил в ГАУ ВС СССР. Под его руководством осуществлялись разработка, испытания и принятие на вооружение новейших радиолокационных систем. Так, в 1947 году была успешно внедрена не имевшая на тот момент аналогов в мире станция наземной артиллерийской разведки СНАР-1, которая могла распознавать технику на расстоянии до 16 километров.

Через некоторое время Алексеев стал членом военно-технического бюро при СМ СССР, а в 1960 году — начальником Научно-технического комитета ГШ ВС СССР. В 1970 году возглавил Управление начальника вооружения ВС СССР. Внёс огромный вклад в развитие вооружения и военной техники, что позволило довести его в 1970-е годы до мирового уровня и достигнуть паритета с США. На долгие годы вперёд им было предопределено развитие войсковой техники — немалая часть из того, к чему приложил руку Алексеев, находится на вооружении до сих пор. Скончался 12 ноября 1980 года.