АГАНОВ СЕРГЕЙ ХРИСТОФОРОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал инженерных войск (1980).

Биография

Родился 22 мая (по новому стилю — 4 июня) 1917 года в городе Астрахани. Окончил среднюю школу, после чего работал слесарем, бригадиром на комбинате в Москве. В 1938 году был призван на службу в РККА . В 1940 году окончил Московское инженерное училище. Участвовал в советско-финской войне , будучи командиром сапёрного взвода.

Великая Отечественная война

В начальный период войны был помощником начальника штаба инженерных войск 54-й армии. Не раз проявлял бесстрашие, умение правильно организовать работу в условиях массированных вражеских обстрелов. Так, при постройке дороги для танков при перерезании железной дороги Шила-Каз он, находясь под вражеским автоматным огнём, организовал оборону сапёров, отразив все вражеские атаки и выполнив поставленную задачу. При поверке минных полей, подлежащих сдаче, он, рискуя собственной жизнью, под шквальным вражеским огнём, справился с возложенными на него обязанностями.

С октября 1942 года — помощником начальника оперотдела штаба инженерных войск РККА. Проводил большую работу по обобщению и использованию боевого опыта инженерных частей, многократно выезжал на фронт и резервные части, всегда умело, своевременно и инициативно выполняя задания командования. Большое внимание уделял вопросам боевой подготовки сапёров и организации их действий в борьбе с захватчиками.

Послевоенная жизнь

В 1950 году с отличием окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, в 1955 году — ВАГШ. С августа 1960 года — на преподавательской работе в ВАГШ. В январе 1967 — январе 1970 годов — начальник инженерных войск ГСВГ, в январе 1970 — апреле 1974 годов — заместитель начальника инженерных войск ВС СССР. С апреля 1974 года возглавлял Военную инженерную академию, а с 1975 года командовал советскими инженерными войсками. Внёс большой вклад в совершенствования структуры вверенного ему рода войск, освоение новой техники, подготовки командного состава. При его участии впервые за долгое время подготовка офицеров инженерных войск стала осуществляться в ВАГШ. Успешно руководил сапёрами в ходе масштабных манёвров с участием войск стран Варшавского договора.

В 1986 году во главе группы офицеров участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы , являлся членом правительственной комиссии. Его деятельность в это время высоко отмечал руководитель работ академик В. А. Легасов.

С 1987 года — в ГГИ МО СССР. Умер 1 февраля 1996 года.