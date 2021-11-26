АГАЛЬЦОВ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1962), Герой Советского Союза (1978).

Биография

Родился 8 (по новому стилю – 20) января 1900 года в селе Солдатское (ныне – Ефремовский район Тульской области).

В июле 1919 года был призван на службу в РККА. Участвовал в Гражданской войне, сражался против польских войск и антисоветских формирований на Украине.

После окончания войны продолжил службу в Красной Армии. В 1925 году окончил Киевскую ВПШ, в 1932 году – Военно-политическую академию, в 1934 году – курсы лётчиков при Качинской ВАШЛ.

В 1937-1938 годах находился в специальной заграничной командировке в Испании, сражался на стороне республиканцев, будучи комиссаром их ВВС. С 1938 года — членом Военного Совета ВВС РККА. С августа 1940 года командовал 50-м ближнебомбардировочным авиационным полком, расквартированном в Прибалтике.

Великая Отечественная война

Уже в двадцатых числах июня 1941 года возглавляемая им часть приняла первые бои. В августе 1941 года был отозван из действующей армии и назначен начальником Тамбовской ШВАС. В марте 1943 года вернулся на фронт, командовал 292-й штурмовой авиационной дивизией. Участвовал в битве на Курской дуге, битве за Днепр, освобождении Украины. Только за время боёв на Воронежском и Степном фронтах лётчики под его командованием совершили 1946 боевых вылетов, нанеся врагу огромные потери. Комдив сам совершал боевые вылеты на самолёте Ил-2, водил большие группы штурмовиков, успешно выполняя поставленные задачи. В июле-августа 1944 года лётчики под его командованием совершили 981 боевой вылет. В документах неизменно отмечалась смелость и решительность как самого Агальцова, так и его подчинённых, бесстрашно по несколько раз заходивших на цели, нанося врагу колоссальный урон.

Проводил большую работу по введению в строй молодых лётчиков, в кратчайшие сроки обучая их применению новейшей авиационной техники в бою. Штурмовики Агальцова исключительно успешно взаимодействовали с наземными войсками, за что неоднократно удостаивались благодарностей от сухопутного командования. Чётко организовал работу своего штаба, выведя его в число лучших во всём корпусе. Большую работу Агальцов, постоянно находившийся в частях и непосредственно осуществлявший руководство ими, также проводил во время перебазирований частей дивизии, добившись полного отсутствия потери в эти периоды. В феврале 1944 года дивизия Агальцова была преобразована в 9-ю гвардейскую штурмовую. С декабря 1944 года - командир 1-го Польского смешанного авиационного корпуса.

Послевоенная судьба

С июня 1949 года - заместитель главкома ВВС, генерал-инспектор ВВС ГИ МО СССР. В 1958-1962 годах являлся заместителем по боевой подготовке главкома ВВС. Руководил испытанием и освоением новейшей на тот момент авиационной техники. В 1962-1969 годах командовал Дальней авиацией ВВС. В марте 1969 года вышел в отставку. С января 1971 года — в Группе генеральных инспекторов МО СССР. Умер 29 июня 1980 года.