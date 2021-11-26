АБАКУМОВ Виктор Семенович

Один из руководителей органов государственной безопасности СССР.

В 1921–1923 служил санитаром в частях особого назначения. В 1924–1927 и 1928–1930 — рабочий, в 1927–1928 — стрелок военно-промышленной охраны. С 1930 — член ВКП(б). В 1931–1932 — на комсомольской работе. В 1932 в порядке «комсомольского усиления органов» А. переведен в ОГПУ . В 1933–1934 — оперуполномоченный экономического отдела, затем переведен в ГУ ИТЛ. В 1937–1938 — оперуполномоченный 4 (секретно-политического) отдела ГУГБ НКВД, в 1938 — начальник отделения 4 (секретно-политического) отдела 1 Управления НКВД, 2 отделения 2 (секретно-политического) отдела ГУГБ. С приходом к руководству НКВД Берия Л.П , А. направлен начальником управления НКВД по Ростовской обл. (05.12.1938 — и. о., утвержден 27.04.1939). С 25.02.1941 — зам. наркома, с 19.07.1941 также — начальник Управления особых отделов, действовавший в вооруженных силах и милиции. С 04.02.1943 — комиссар госбезопасности 2 ранга. 19.03.1943 особые отделы были выведены из НКВД и объединены в Главное управление контрразведки (СМЕРШ) во главе с А. (в ранге зам. наркома обороны). Руководил контрразведкой СССР во время ВОВ. Участвовал в организации переселения народов в СССР . 09.07.1945 — генерал-полковник. Руководил расследованием «Дела авиаторов». 04.05.1946 — министр госбезопасности. В 1946–1951 — член комиссии Политбюро ВКП(б) по судебным делам. Руководил организацией «Ленинградского дела» . Полномочия МГБ расширились за счет перехода к нему части функций МВД. В это время А. стал одним из наиболее влиятельных членов сталинского руководства. Применял технические новинки, в частности — звукозаписывающие устройства, позволившие уличить в антисоветских беседах военачальников В. Н. Гордова, Г. И. Кулика и др. В 1947 из ведения МГБ выведена разведка. А. был обвинен в торможении следствия в «Деле Еврейского антифашистского комитета» и «Деле врачей», снят с постов и 12.07.1951 арестован. После смерти И. В. Сталина и прекращения «Дела врачей» обвинения в адрес А. были изменены — ему вменялись в вину фабрикации Ленинградского дела, и на процессе 12–19 января 1954 А. приговорен к расстрелу.

Автор статьи: А. В. Шубин.