ОРГБЮРО ЦК РКП(б) ВКП(б)
ОРГБЮРО ЦК РКП(б) ВКП(б) - В 1919-1952 годах исполнительный орган ЦК коммунистической партии. Организационное бюро ЦК РКП(б) - ВКП(б).
Образовано для осуществления общего руководства организационной работой партии [подбор и распределение кадров, проверка исполнения решений ЦК и Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б), регулирование взаимоотношений партийных органов с государственными, профсоюзными, молодёжными и другими общественными организациями, разработка форм отчётности, совершенствование структуры парт. органов].
Его состав избирался на пленумах ЦК РКП(б) - ВКП(б) (всего 13 раз); первоначально состояло из 3 (с марта 1919 года - из 5) членов ЦК, в последний состав, избранный 18.3.1946 году, входили 15 человек, в том числе Н.А. Булганин, А.А. Жданов, А.А. Кузнецов, Г.М. Маленков, Л.З. Мехлис, Н.С. Патоличев, М.И. Родионов, И.В. Сталин (единственный бессменный член Оргбюро всех составов), М.А. Суслов. Во многом дублировало работу Секретариата ЦК РКП(б) - ВКП(б), игравшего гораздо более важную роль в деятельности высшего партийного аппарата. 19-й съезд КПСС (1952) признал нецелесообразным сохранение Оргбюро, и текущая организационная работа ЦК окончательно была сосредоточена в Секретариате ЦК КПСС.