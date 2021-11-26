ОРГБЮРО ЦК РКП(б) ВКП(б)

ОРГБЮРО ЦК РКП(б) ВКП(б) - В 1919-1952 годах исполнительный орган ЦК коммунистической партии. Организационное бюро ЦК РКП(б) - ВКП(б).

Об­ра­зо­ва­но для осу­ще­ст­в­ле­ния об­ще­го ру­ко­во­дства ор­га­ни­зационной ра­бо­той пар­тии [под­бор и рас­пре­де­ле­ние кад­ров, про­вер­ка ис­пол­не­ния ре­ше­ний ЦК и По­лит­бю­ро ЦК РКП(б) - ВКП(б), ре­гу­ли­ро­ва­ние взаи­мо­от­но­ше­ний партийных ор­га­нов с государственными, проф­со­юз­ны­ми, мо­ло­дёж­ны­ми и другими об­щественными ор­га­ни­за­ция­ми, раз­ра­бот­ка форм от­чёт­но­сти, со­вер­шен­ст­во­ва­ние струк­ту­ры парт. ор­га­нов].

Его со­став из­би­рал­ся на пле­ну­мах ЦК РКП(б) - ВКП(б) (все­го 13 раз); пер­во­на­чаль­но со­стоя­ло из 3 (с мар­та 1919 года - из 5) чле­нов ЦК, в по­след­ний со­став, избран­ный 18.3.1946 году, вхо­ди­ли 15 человек, в том числе Н.А. Бул­га­нин , А.А. Жда­нов , А.А. Куз­не­цов, Г.М. Ма­лен­ков, Л.З. Мех­лис, Н.С. Па­то­ли­чев, М.И. Ро­дио­нов, И.В. Ста­лин (един­ст­вен­ный бес­смен­ный член Орг­бю­ро всех со­ста­вов), М.А. Су­слов. Во мно­гом дуб­ли­ро­ва­ло ра­бо­ту Сек­ре­та­риа­та ЦК РКП(б) - ВКП(б), иг­рав­ше­го го­раз­до бо­лее важ­ную роль в дея­тель­но­сти выс­ше­го партийного ап­па­ра­та. 19-й съезд КПСС (1952) при­знал не­це­ле­со­об­раз­ным со­хра­не­ние Орг­бю­ро, и те­ку­щая ор­га­ни­зационная ра­бо­та ЦК окон­ча­тель­но бы­ла со­сре­до­то­че­на в Сек­ре­та­риа­те ЦК КПСС.

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