ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в РСФСР , на Урале.

Центр - город Ека­те­рин­бург. Площадь 157 тыс. км 2 , население 1,95 млн. человек (1919). Уез­ды: Ала­па­ев­ский, Вер­хо­тур­ский, Ека­те­рин­бург­ский, Ир­бит­ский, Ка­мен­ский, Ка­мыш­лов­ский, Крас­но­уфим­ский, На­де­ж­дин­ский, Шад­рин­ский (1922). 6 июля 1922 года из ча­сти уп­разд­нён­но­го Ала­па­ев­ско­го уезда об­ра­зо­ван Ниж­не­та­гиль­ский уезд, то­гда же уп­разд­не­ны уез­ды: На­деж­дин­ский (во­шёл в со­став Вер­хо­тур­ско­го уезда), Ала­па­ев­ский (его тер­ри­то­рия во­шла в со­став Вер­хо­тур­ско­го, Ир­бит­ско­го и Ниж­не-Та­гиль­ско­го уез­дов), Ка­мен­ский (его тер­ри­то­рия во­шла в со­став Ека­те­рин­бург­ско­го, Ка­мыш­лов­ско­го и Шад­рин­ско­го уез­дов). 12 ноября 1923 года Екатеринбургская губерния во­шла в со­став Ураль­ской об­лас­ти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)