ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в РСФСР, на Урале.
Центр - город Екатеринбург. Площадь 157 тыс. км 2 , население 1,95 млн. человек (1919). Уезды: Алапаевский, Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбитский, Каменский, Камышловский, Красноуфимский, Надеждинский, Шадринский (1922). 6 июля 1922 года из части упразднённого Алапаевского уезда образован Нижнетагильский уезд, тогда же упразднены уезды: Надеждинский (вошёл в состав Верхотурского уезда), Алапаевский (его территория вошла в состав Верхотурского, Ирбитского и Нижне-Тагильского уездов), Каменский (его территория вошла в состав Екатеринбургского, Камышловского и Шадринского уездов). 12 ноября 1923 года Екатеринбургская губерния вошла в состав Уральской области.