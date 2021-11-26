АРТУЗОВ, Артур Христианович (наст. фамилия Фраучи)
Сотрудник советских органов госбезопасности и разведки.
Окончил металлургический факультет Петроградского политехнического института (1917 год). В 1917 году вступил в РСДРП(б).
В 1918 году участвовал в ревизионной комиссии Совета народных комиссаров на Севере. С декабря 1918 года - в органах ВЧК-ОГПУ.
В 1922-1927 годах занимал должность начальника контрразведывательного отдела, в 1931-1935 годах - начальник иностранного отдела ОГПУ и главного управления госбезопасности НКВД. В 1931-1934 годах - член коллегии ОГПУ.
В 1935-1937 годах работал в военной разведке первым заместителем начальника четвертого управления Генштаба РККА.
Артузов руководил и принимал участие в различных операциях по борьбе со шпионажем и белогвардейским движением, организовывал оперативные «игры» по срыву диверсионно-террористической деятельности эмигрантских организаций.
Среди наиболее известных можно выделить операции «Трест» и «Синдикат», в ходе которых были арестованы Б. В. Савинков (1924 год) и британский разведчик С. Рейли (1925 год).
Награжден орденом Красного знамени (1921 год).
Арестован 13 мая 1937 года. Осужден по обвинению в контрреволюционной деятельности и шпионаже, приговорен к расстрелу. Посмертно реабилитирован в 1956 году.
Автор статьи: Кнорре Д.К.