ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ В КРАСНОЙ АРМИИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ В КРАСНОЙ АРМИИ 1918-1920 годов - обровольческие воинские соединения, части, подразделения и отряды, формировавшиеся из иностранных граждан, находившихся в России и выступавших на стороне советской власти.
В ноябре 1917 года - январе 1918 года созданы первые интернациональные военные формирования, которые входили в состав Красной Гвардии: финский отряд в Петрограде, польская революционная батальон в Минске, 2 румынских революционных батальона в Одессе и небольшие отряды из поддержавших советскую власть военнопленных: сербов, хорватов, венгров, чехов, немцев, австрийцев и др. в Екатеринославе (ныне Днепропетровск, Украина), Томске, Ташкенте и других городах. Первоначально отряды состояли из представителей одной национальности, затем, с объединением их в более крупные воинские формирования, большинство из них стали многонациональными. С началом строительства РККА интернациональные военные формирования вошли в её состав. Многие иностранные добровольцы в соответствии с постановлением СНК приняли советское гражданство.
К лету 1918 года формирование интернациональных частей проходило в нескольких десятках городов РСФСР. Для руководства этим процессом в июне 1918 года по инициативе Федерации иностранных групп (ФИГ) при ЦК РКП(б) была образована Комиссия по формированию интернациональных групп РККА при ВЦИК, преобразованная в апреле 1919 года в Управление по формированию интернациональной Красной Армии РСФСР. В июне 1919 года Управление было упразднено, а его функции переданы вновь созданной в октябре Военной комиссии при ФИГ, которая функционировала до мая 1920 года. Кроме того, роль органов по комплектованию в разное время выполняли: ревком Венгрии, Отделение интернациональных частей при Организаци управлении Всероглавштаба, Штаб по формированию китайских боевых отрядов, военные секции Чехословацких и Югославских отделов, польского комиссариата Наркомнаца и другие организации, действовавшие в различных городах и зачастую дублировавшие друг друга. В сентябре 1918 года в Москве была сформирована Западная пехотная дивизия (с июля 1919 года 52-я стрелковая дивизия), основу которой составили польские части. Помимо этого, были созданы и участвовали в боевых действиях 1-я Интернациональная стрелковая (июнь - декабрь 1919 года), Отдельная интернациональная кавказская (октябрь – декарь 1920 года) и Интернациональная стрелковая (июнь – октябрь 1919 года) бригады.
Интернациональные полки в основном создавались объединением разнородных по национальному составу интернациональных отрядов. Ряд полков был сформирован на базе мононациональных отрядов, в этом случае их название отражало национальный состав (1-й Чехословацкий революц. полк, 1-й Югославянский коммунистический полк, 1-й Польский революционный полк, Румынский революционный полк, Отдельный персидский полк, 225-й Китайский, 6-й и 480-й Финские стрелковые полки и др.). Всего было сформировано около 30 интернациональных полков, большая часть которых вошла в состав интернациональных дивизий, бригад или другие соединений РККА. Всего за годы Гражданской войны 1917-1922 годов создано около 370 различных интернациональных подразделений, частей и соединений. Интернационалисты служили также во многих частях Красной Армии: в Первой конной армии, 3-й Уральской стрелковой дивизии, кавказской бригаде Г.И. Котовского, 1-м и 2-м Уральских, 3-м Уфимском, 1-м и 2-м Туркестанских советских полках, Камской военной флотилии и др., а также в частях ВЧК, войск внутренней охраны Республики (ВОХР) и войск внутренней службы (ВНУС). В разное время в РККА служили свыше 250 тысяч зарубежных интернационалистов.
Интернациональные военые фомирования в Красной армии участвовали в боях практически на всех фронтах, но наиболее массовым их участие было в боевых действиях на Восточном, Южном и Туркестанском фронтах. После окончания Гражданской войны 1917-1922 годов интернациональные военые фомирования в Красной армии были расформированы, но большая часть интернационалистов осталась в СССР. Жизнь многих из них оборвалась во время репрессий в конце 1930-х годов.
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