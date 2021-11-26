ЖИТОМИРСКО-БЕРДИЧЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943‒44

Наступательная операция войск 1-го Украинского фронта , про­ве­дён­ная 24.12.1943–14.01.1944.

Яв­ля­лась ча­стью на­сту­п­ле­ния со­вет­ских войск на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не 1943–1944. В хо­де Ки­ев­ской обо­ро­нит. опе­ра­ции 1943 вой­ска 1-го Укр. фрон­та (ко­манд. – ген. ар­мии Н. Ф. Ва­ту­тин; 1-я гв., 13, 18, 27, 38, 40, 60-я об­ще­вой­ско­вые, 1-я, 3-я гв. тан­ко­вые и 2-я возд. ар­мии; все­го 831 тыс. чел., ок. 11,4 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, св. 1,1 тыс. тан­ков и САУ, ок. 530 бое­вых са­мо­лё­тов) от­ра­зи­ли контр­на­сту­п­ле­ние герм. войск на жи­то­мир­ско-ки­ев­ском на­прав­ле­нии и при­сту­пи­ли к под­го­тов­ке на­сту­п­ле­ния. Про­ти­во­сто­яв­шая фрон­ту герм. 4-я тан­ко­вая ар­мия груп­пы ар­мий «Юг» (ген.-фельдм. Э. фон Ман­штейн) на­счи­ты­ва­ла 574 тыс. чел., ок. 7 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, 1,2 тыс. тан­ков и штур­мо­вых ору­дий. Их под­дер­жи­ва­ли 500 са­мо­лё­тов герм. 4-го возд. фло­та. По за­мыс­лу Став­ки Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния (ВГК) гл. удар на­но­сил­ся в цен­тре по­ло­сы фрон­та, а вспо­мо­гат. уда­ры – на флан­гах, что­бы ча­стью сил войск пра­во­го кры­ла фрон­та обой­ти Жи­то­мир с за­па­да, а вой­ска­ми ле­во­го кры­ла фрон­та во взаи­мо­дей­ст­вии с вой­ска­ми пра­во­го кры­ла 2-го Укр. фрон­та (ген. ар­мии И. С. Ко­нев) раз­гро­мить про­тив­ни­ка юж­нее Кие­ва. Ко­ор­ди­на­цию дей­ст­вий фрон­тов осу­ще­ст­в­ля­ли Мар­шал Сов. Сою­за Г. К. Жу­ков и мар­шал авиа­ции А. А. Но­ви­ков.

24 дек. по­сле арт. под­го­тов­ки вой­ска удар­ной груп­пи­ров­ки 1-го Укр. фрон­та – 1-я гв. (ген.-полк. А. А. Греч­ко), 18-я (ген.-полк. К. Н. Ле­се­лид­зе), 38-я (ген.-полк. К. С. Мос­ка­лен­ко) ар­мии – при под­держ­ке 2-й возд. ар­мии (ген.-л. авиа­ции С. А. Кра­сов­ский) пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние и в тот же день про­рва­ли так­тич. зо­ну обо­ро­ны про­тив­ни­ка. Вве­дён­ные в про­рыв 3-я гв. (ген.-л., с 30.12.1943 ген.-полк. П. С. Ры­бал­ко) и 1-я (ген.-л. тан­ко­вых войск М. Е. Ка­ту­ков) тан­ко­вые ар­мии раз­ви­ли ус­пех об­щевой­ско­вых ар­мий. 25–28 дек. пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние 13-я (ген.-л. Н. П. Пу­хов), 60-я (ген.-л. И. Д. Чер­ня­хов­ский ), 40-я (ген.-л. Ф. Ф. Жма­чен­ко) и 27-я (ген.-л. С. Г. Тро­фи­мен­ко) ар­мии. К 30 дек. вой­ска фрон­та рас­ши­ри­ли про­рыв до 300 км и про­дви­ну­лись в глу­би­ну до 100 км, 31 дек. ос­во­бо­ди­ли Жи­то­мир, 3 янв. 1944 – Но­во­град-Во­лын­ский, 4 янв. – Бе­лую Цер­ковь, 5 янв. – Бер­ди­чев. В хо­де Ж.-Б. о. ак­тив­но дей­ст­во­ва­ли пар­ти­за­ны. Герм. ко­ман­до­ва­ние в це­лях ли­к­ви­да­ции про­ры­ва пе­ре­бро­си­ло в по­ло­су 1-го Укр. фрон­та 16 ди­ви­зий и круп­ные си­лы авиа­ции. 11–12 янв. про­тив­ник на­нёс контр­уда­ры в рай­онах Жме­рин­ки и Хри­сти­нов­ки, а с 14 янв. и на др. на­прав­ле­ни­ях. По ука­за­нию Став­ки ВГК 15 янв. вой­ска 1-го Укр. фрон­та пе­ре­шли к обо­ро­не.

В ре­зуль­та­те Ж.-Б. о. сов. вой­ска на­нес­ли по­ра­же­ние 4-й герм. тан­ко­вой ар­мии. Вой­ска 1-го Укр. фрон­та, про­дви­нув­шись в по­ло­се ши­ри­ной 700 км на глу­би­ну 80–200 км к за­па­ду от Днеп­ра, «на­вис­ли» с се­ве­ра над всей груп­пиров­кой герм. войск, дей­ст­во­вав­шей на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не, что соз­да­ло бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для про­ве­де­ния Кор­сунь-Шев­чен­ков­ской опе­ра­ции 1944. Поч­ти пол­но­стью бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны Ки­ев­ская и Жи­то­мир­ская об­лас­ти и ряд рай­онов Вин­ниц­кой и Ро­вен­ской об­лас­тей. С 24.12.1943 по 6.1.1944 бы­ло унич­то­же­но 72,5 тыс. сол­дат и офи­це­ров про­тив­ни­ка, св. 1,2 тыс. тан­ков и штур­мо­вых ору­дий, св. 1,3 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов; за­хва­че­но ок. 4,5 тыс. плен­ных, 246 тан­ков и штур­мо­вых ору­дий, ок. 1,1 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, св. 3,2 тыс. ав­то­ма­шин. По­те­ри сов. войск в Ж.-Б. о. со­ста­ви­ли: без­воз­врат­ные – св. 23,1 тыс. чел., са­ни­тар­ные – ок. 76,9 тыс. чел.

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Автор статьи: И. П. Ма­кар.

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