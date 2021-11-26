ВЕДЕНЕЕВ НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ

Советский военачальник, генерал-лейтенант танковых войск, участник Первой мировой , Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1945).

Биография

Родился 4 (по новому стилю — 16) марта 1897 года в селе Верхняя Санарка (ныне — Пластовский район Челябинской области). Освоил специальность телеграфиста. В августе 1915 года мобилизован в царскую армию. Окончил учебную команду в Сызрани. В 1917 году направлен на фронт Первой мировой войны, участвовал в боевых действиях в качестве унтер-офицера сначала 1-го Рыбинского пограничного, а затем 531-го пехотного полков. После революции вступил в Красную Гвардию.

Летом 1918 года Веденеев вступил в краснопартизанский отряд, действовавший в Поволжье. Сумев прорваться к Уральской партизанской армии В. К. Блюхера , он участвовал в его знаменитом рейде по занятой белыми войсками территориями, пройдя с боями более 1,5 тысячи километров. В октябре 1918 года призван в РККА . Как способный боец, он был выдвинут сначала на командирскую должность, а затем направлен на политработу. В кратчайшие сроки он прошёл путь от рядового красноармейца до комиссара 1-го Оренбургского казачьего полка. Впоследствии продолжал занимать должности комиссаров различных соединений. В 1925 году окончил подготовительный курс ВПА, а в 1928 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. Командовал различными частями на Северном Кавказе, на Дальнем Востоке, в Киевском военном округе. С декабря 1938 года окончил КУКС при ВАММ РККА имени И. В. Сталина. В июне 1940 года ему было присвоено генеральское звание, он стал начальником штаба и заместителем командира сначала 6-го, а затем 20-го механизированного корпуса в Белорусской ССР. Здесь он встретил начало Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война

В начальный период боевых действий Веденеев с несколькими частями своего корпуса оказался в окружении в районе Бобруйска. В течение двух месяцев он находился на оккупированной территории, пробиваясь к своим. Лишь в конце августа 1941 года ему удалось перейти линию фронта. Через некоторое время он был отозван в Москву и направлен на преподавательскую работу в ВАММ РККА, был старшим преподавателем, начальником её командного факультета. Неоднократно подавал рапорты с просьбами о направлении его в действующую армию, однако лишь в апреле 1944 года его пожелания были удовлетворены.

В преддверии грандиозной операции по освобождению Белорусской ССР Веденеев был назначен заместителем командира 8-го гвардейского танкового корпуса. 22 июля 1944 года он получил новое назначение — ему предстояло принять командование над 3-м танковым корпусом, который уже вышел к советско-польской границе. Уже в первые дни танковые части под его командованием нанесли гитлеровцам тяжёлое поражение в районе города Люблина. Именно его корпус первым ворвался на улица этого важнейшего стратегического центра Восточной Польши. Преследуя отходящего противника, 25 июля 1944 года танкисты вышли к Висле. Гитлеровцы в тех боях потеряли более 2,2 тысяч убитыми и пленными, 7 самоходок, 56 орудий, 27 миномётов, 41 пулемёт, до 200 автомашин. Кроме того, было захвачено большое количество ценных трофеев. Сам Веденеев проявил себя как смелый и настойчивый генерал, способный решать поставленные задачи в условиях быстро меняющейся боевой обстановки.

Но особенно его корпус отличился в ходе Висло-Одерской операции. 16 января 1945 года части Веденеева были введены в прорыв с Варковского плацдарма на Висле. Уже к исходу первого дня наступления танкисты ворвались в город Сохачев, выйдя в тыл Варшавской группировке гитлеровцев. Развивая наступление, к 31 января 1945 года они достигли Одера и с ходу форсировали его, создав на западном берегу плацдарм. Ими были освобождены тысячи населённых пунктов, в том числе такие крупные, Гомбин, Гостынин, Коваль, Влоплавск, Александров, Подгуж, Арганау, Бромберг, Шубин. Гитлеровцы потеряли более 6 тысяч солдат и офицеров убитыми и пленными, 74 танка, 348 орудий, более 2 тысяч автомашин, 34 самолёта и множество другого имущества и техники. За те бои Веденеев был удостоен звания Героя Советского Союза.

Успешно действовал корпус Веденеева и в ходе Берлинской операции. Сокрушив мощную немецкую оборону с Кюстринского плацдарма, к исходу 23 апреля 1945 года танкисты уже достигли окраин германской столицы. Спустя два дня боёв они встретились с частями 1-го Украинского фронта, довершив окружение берлинского гарнизона, и совместными усилиями овладели городом Потсдамом .

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в ВС СССР. В октябре 1946 года был отозван из Германии в Москву, где возглавил отдел боевой подготовки БТиМВ СВ ВС СССР. В марте 1947 года вновь стал начальником командного факультета ВАБТиМВ. В мае 1951 года вышел в отставку. Умер в Москве 16 ноября 1964 года.