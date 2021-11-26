ПЕТСАМО-КИРКЕНЕССКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Действия Карельского фронта и Северного флота, направленные на разгром гитлеровцев в Советском Заполярье, Северной Финляндии и Северной Норвегии.

Операция не имеет аналогов в мировой военной истории по числу сил и интенсивности боев в экстремальных условиях северных широт. Несмотря на выход Финляндии из войны 4 сентября 1944 г., предусматривавший вывод всех германских войск с ее территории и интернирование оставшихся подразделений после 15 сентября, немцы продолжали удерживать на севере страны район с центром в поселке Петсамо (ныне поселок городского типа Печенга в Мурманской области). Там были сосредоточены стратегические запасы никеля (обеспечивали 6570 % потребностей Германии в этом металле) и размещались немецкие базы ВМФ и ВВС, используя которые, немцы могли угрожать советским линиям коммуникаций. Для защиты Петсамо немецкое командование имело ок. 53 тыс. бойцов, не менее 740 орудий и минометов, не менее 150 самолетов и не менее 150 боевых единиц военно-морских сил. Была создана и продолжала расширяться система оборонительных сооружений, использовавшая особенности сложного местного рельефа. В район между Петсамо и Киркенесом перебрасывались все новые подкрепления. Советское командование приняло решение нанести удар по противнику с наиболее уязвимого для врага направления (Луостари Петсамо), что позволило бы отвлечь силы противника с других направлений, прорвать его оборонительные рубежи и полностью окружить Петсамо, не позволяя размещенным там немецким войскам отступить на запад. Командующий Карельским фронтом генерал армии К. А. Мерецков сосредоточил против немецкой группировки превосходящие силы 14-й армии под командованием генерал-лейтенанта В. И. Щербакова (97 тыс. человек, 2,1 тыс. орудий и минометов, 126 танков и САУ). В усиление им были даны около 700 самолетов 7-й воздушной армии, а также 276 самолетов и 57 боевых кораблей Северного флота (командующий адмирал А. Г. Головко). Зная, что оборона противника готовилась преимущественно из расчета на борьбу с легкими и средними танками, Мерецков включил в состав своей группировки тяжелые танки «КВ». Задачу осложняли крайне тяжелые климатические условия Крайнего Севера. Кроме того, район боевых действий отличался бездорожьем, что вынуждало наступающие войска заранее брать с собой большее число необходимых грузов. Несмотря на это, 15 октября 1944 г. Петсамо был занят советскими войсками. Важную роль сыграли десанты морской пехоты с кораблей Северного флота в порты Лиинахамари и Петсамо, предотвратившие разрушение портов противником, а также беспрецедентный марш-бросок 126-го легкого стрелкового корпуса через тундру, в результате которого были перерезаны коммуникации немцев и нанесен удар по противнику с тыла. В ходе операции были также разгромлены силы гитлеровцев на горном хребте Муста-Тунтури на подступах к полуострову Средний, оборона которого осуществлялась с 1941 г. Части немецких сил удалось отступить на запад, в район поселка Никель, однако 22 октября они были выбиты и оттуда. 25 октября советские войска освободили норвежский город Киркенес, превращенный немцами в крупную военно-морскую и военно-воздушную базу. При этом Северный флот прикрывал фланг 14-й армии с моря артиллерийским огнем, авиацией и высадкой тактических десантов. Освободив от немцев часть советской территории, север Финляндии и север Норвегии, советские войска не стали преследовать уцелевшие группы противника, отступившие в глубь Норвегии, поскольку поиск и разгром этих подразделений в сложных погодных условиях с учетом прекращения организованного сопротивления немцев были нецелесообразны с военной точки зрения. Применение отступающими немцами тактики «выжженной земли» нанесло тяжелый материальный урон зоне проведения Петсамо-Киркенесской операции. По итогам операции безвозвратные потери советской стороны составили 6 084 человек. Потери противника составили свыше 9 тыс. человек.

Исторические источники:

Мерецков К.А. На службе народу. М., 1968;

Хохлов П.И. Над тремя морями. Л., 1988.

Автор статьи: Асташин Н. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015