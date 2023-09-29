«Норма́ндия — Не́ман»

«Норма́ндия — Не́ман» ( фр. Norman­die-­Niémen) — название французского отдельного истребительного авиационного полка, сражавшегося против Германии на советско-­германском фронте в 1943–1945. В марте 1942 глава Национального комитета «Сражающаяся Франция» генерал Ш. де Голль предложил И. В. Сталину направить в СССР группу французских летчиков и авиамехаников для участия в боевых действиях против нацистской Германии. 25 ноября 1942 состоялось подписание советско-французского соглашения о формировании на территории СССР (в районе г. Иваново) эскадрильи «Нормандия», составленной из французских добровольцев — 14 летчиков и 58 механиков и пополненной 17 советскими авиатехниками, оснащенной истребителями Як‑1, а позднее — Як‑3 и Як‑9. Первым командиром эскад­рильи стал майор Ж. Л. Тюлян, затем майор П. Пуйяд, а с октября 1944 — майор Л. Дельфино. 4 декабря 1942 «Нормандия» была включена в состав 1‑й воздушной армии. Боевое крещение эскадрилья получила 5 апреля 1943. В июле 1943 эскадрилья была переформирована в 1‑й истребительный авиационный полк «Нормандия» в составе 4‑х эскадрилий. За активные боевые действия при форсировании р. Неман в ноябре 1944 полк получил почетное наименование Неманского. Летчики авиаполка «­Н. — Н.» совершили 5 тыс. боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбили 273 и повредили 80 немецких самолетов. Полк был награжден орденами Красного Знамени и Александра Невского, 83 французских летчика получили государственные награды СССР, а четверо стали Героями Советского Союза. 20 июля 1945 полк в полном составе вылетел во Францию на самолетах (общим количеством 41), безвозмездно переданных французской стороне правительством СССР.

Лит .: Голль Ш. де. Военные мемуары. Т. 1–2. М., 1957, 1960; Лукашин В. И. Против общего врага. М., 1976; Жоффр Ф. де. Нормандия — Неман. Воспоминания военного летчика. М., 1982; Poype R. de la. L’épopée du Normandie-­Niémen. Paris, 2011; Дыбов С. Подлинная история авиаполка «Нормандия-­Неман». М., 2017; Каррер д’Анкосс Э . Генерал де Голль и Россия. М., 2019. П. П. Черкасов .