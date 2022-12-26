МИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944

Минская наступательная операция 1944 — наступательная операция войск 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов при содействии 1-го Прибалтийского фронта, проведенная 29 июня — 4 июля 1944 с целью окружения минской группировки немецко-фашистских войск и освобождения от оккупантов г. Минска. Часть стратегической операции «Багратион» .

В результате осуществления Витебско-Оршанской, Могилевской (обе — 23—28 июня 1944) и Бобруйской (23—29 июня 1944) операций 4-я армия и часть сил 9-й армии гитлеровской группы армий «Центр» оказались глубоко охваченными советскими войсками. В этой ситуации 27 июня генерал танковых войск Н. фон Форман был назначен командующим 9-й армией вместо генерала пехоты Х. Йордана; 28 июня генерал-фельдмаршал В. Модель сменил по посту командующего группой армий «Центр» генерал-фельд­маршала Э. Буша, а 30 июня генерал-лейтенант В. Мюллер ненадолго сменил генерала пехоты К. фон Типпельскирха на посту командующего 4-й армией. Однако эта ротация не помогла. К исходу 28 июня 1-й Прибалтийский фронт (командующий генерал армии И. Х. Баграмян ) вел боевые действия на подступах к г. Полоцку и на рубеже д. Дретунь, восточнее городского поселка Ушачи, г. Лепель; войска 3-го Белорусского фронта (командующий генерал армии И. Д. Черняховский ) подошли к р. Березина, охватывая противника с севера; войска 2-го Белорусского фронта (командующий генерал-полковник Г. Ф. Захаров) теснили врага с востока; 1-й Белорусский фронт (командующий Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский ), взломав оборону противника на р. Березине и охватывая его с юга, вышел на рубеж городов Свислочь, Осиповичи, западнее г. Старые Дороги, восточнее городского поселка Копаткевичи, далее вверх по р. Припять. Подвижные соединения фронтов, действовавшие в районах городов Борисов и Осиповичи, находились в 100 км от столицы Белоруссии, а главные силы противника, отступавшие в направлении г. Минска, — в 130—150 км от него, не имея возможности оторваться от наступавших с востока войск 2-го Белорусского фронта. В этой обстановке, в соответствии с замыслом операции «Багратион», Ставка Верховного Главнокомандования директивами от 28 июня 1944 поставила задачи фронтам на окружение и уничтожение минской группировки противника. Советское командование отказалось от лобового удара на Минск с востока, ограничившись здесь вспомогательными действиями 2-го Белорусского фронта, а главными силами 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов осуществило обходной маневр севернее города.

Немецкие части оказались не готовы к столь стремительным темпам наступления частей Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) на Минск, они не успели даже как следует закрепиться на занимаемых участках. 3 июля 1944 2-й гвардейский танковый корпус 31-й армии 3-го Белорусского фронта (командующий генерал-майор танковых войск А. С. Бурдейный) первым во­рвался в столицу Белоруссии.

Так же успешно действовали войска 1-го Белорусского фронта, преследовавшие противника на минском и барановичском направлениях. 1-й гвардейский танковый корпус (командующий генерал-майор танковых войск М. Ф. Панов) в ночь на 3 июля обошел Минск с юга и вышел на его юго-восточную окраину, где соединился с войсками 3-го Белорусского фронта. Тем самым было завершено окружение основных сил 4-й армии и отдельных соединений 9-й армии (всего 105 тыс. человек). В направлении Минска одновременно наступали и войска 2-го Белорусского фронта. Они сковывали, дробили и уничтожали соединения противника, не давая им возможности оторваться и быстро отойти на запад. Советская авиация, прочно удерживая господство в воздухе, наносила мощные удары по противнику, дезорганизовывала планомерное отступление его войск, препятствовала подходу резервов.

К исходу 3 июля Минск был освобожден. Население со слезами радости на глазах встречало своих освободителей, забрасывая колонны советских танков, проходящие по городу, цветами.

4 июля войска 3-го и 1-го Белорусских фронтов достигли линии оз. Нарочь, г. Сморгонь, д. Красное, городов Столбцы, Клецк; войска 1-го Прибалтийского фронта, обеспечивавшие проведение операции с севера, к этому времени вышли западнее д. Дретунь, оз. Мядель.

Большую помощь войскам оказали партизаны, которые устраивали засады на путях отхода противника, громили его штабы и отдельные части, захватывали переправы. В июне — начале июля 1944 белорусские партизаны взорвали более 60 тыс. рельсов и пустили под откос десятки эшелонов с живой силой и техникой противника. К тому времени в партизанских действиях участвовали не менее 143 тыс. бойцов, объединенных в крупные отряды, части и соединения. После освобождения территории Белоруссии десятки тысяч партизан влились в ряды РККА.

Важную роль в решении задач по окружению и уничтожению противника сыграл маневр соединений и объединений подвижных войск. Во время преследования советские войска успешно преодолевали с ходу многие реки и другие естественные рубежи. При этом большое значение придавалось передовым отрядам, основу которых составляли стрелковые батальоны, посаженные на автомашины и усиленные танками, самоходными артиллерийскими установками и артиллерией.

Окруженная в гигантском «котле» восточнее Минска немецко-фашистская группировка была ликвидирована 5—12 июля войсками 33-й армии (командующий генерал-лейтенант В. Д. Крюченкин), частью сил 50-й армии (командующий генерал-лейтенант И. В. Болдин) и 49-й армии (командующий генерал-лейтенант И. Т. Гришин) 2-го Белорусского фронта. Войска армии И. Т. Гришина в те дни взяли в плен около 35 тыс. вражеских солдат, офицеров и 12 генералов, а уничтожили не менее 70 тыс. солдат противника. 17 июля 1944 по улицам Москвы были проведены колонны немецких пленных, захваченных в Белоруссии. С ликвидацией минской группировки, по сути, был завершен разгром группы армий «Центр».

Лит. : Минасян М. М. Победа в Белоруссии. Пятый Сталинский удар. М., 1952; Маланьин К. А. Разгром фашистских войск в Белоруссии. М., 1956; Белорусская операция в цифрах // Военно-исторический журнал. 1964. № 6; Освобождение Белоруссии, 1944 [Сборник]. М., 1974; Советское военное искусство в Белорусской операции 1944 года // Военно-исторический журнал. 1984. № 4; Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. 11-е изд. Т. 3. М., 1992; Тимохович И. В. Битва за Белоруссию, 1941—1944. Минск, 1994; Беларусь: памятное лето 1944 года: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (Минск, 19—20 июня 2014 г.). Минск, 2015; Саксонов О. В., Власов О. В. «Канны в квадрате». Особенности проведения окружений вражеских группировок в ходе Белорусской стратегической наступательной операции // Операция «Багратион». Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию освобождения Белоруссии. М., 2019. С. Е. Лазарев.