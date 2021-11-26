ЛЬВОВСКО-САНДОМИРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 Львовско-Сандомирская операция 1944 — наступательная операция войск 1-го Украинского фронта, проведенная 13 июля 1944 — 29 августа 1944 для освобождения западных областей Украины и юго-восточных районов Польши.

Львовско-Сандомирская операция 1944 — наступательная операция войск 1-го Украинского фронта (командующий Маршал Советского Союза И. С. Конев , начальник штаба генерал армии В. Д. Соколовский, член Военного совета генерал-лейтенант К. В. Крайнюков), проведенная 13 июля 1944 — 29 августа 1944 для освобождения западных областей Украины и юго-восточных районов Польши. Была частью общего наступления советских войск на главном направлении в летней кампании 1944.

В составе 1-го Украинского фронта находились 1,1 млн человек, 16 тыс. орудий и минометов, 2050 танков и самоходно-артиллерийских установок, 3250 самолетов. Основные силы и средства (до 70 % стрелковых войск и артиллерии, более 90 % танков и самоходно-артиллерийских установок) сосредоточивались на участках прорыва. Летом 1944 этот фронт стал самым мощным объединением Красной армии.

Ему противостояла группа армий «Северная Украина» (командующий генерал-полковник Й. Гарпе), насчитывавшая в начале операции свыше 900 тыс. человек, 6300 орудий и минометов, свыше 900 танков и штурмовых орудий, 700 самолетов. Противник в Западной Украине создал хорошо укрепленную, глубоко эшелонированную оборону.

Планируя эту операцию, Конев решил нанести два равных по силе удара на львовском и рава-русском направлениях, отстоявших одно от другого на 60—70 км, рассчитывая, что это вынудит немецкое командование распылить свои силы. Ставка Верховного Главнокомандования пыталась отговорить его от подобной тактики, предлагая действовать по прежнему шаблону: один главный удар, другой вспомогательный. Но Конев настоял на своем, ссылаясь на возможности фронта. Операцию разрешили осуществить под личную ответственность командующего.

Боевые действия войск 1-го Украинского фронта в ходе Л.-С. о. под­разделялись на два этапа. Первый (с 13 июля по 27 июля) — прорыв обороны противника, окружение и уничтожение бродской, разгром львовской и рава-русской его группировок, освобождение городов Львов, Рава-Русская, Перемышль, Станислав и др. Второй (с 28 июля по 29 августа) — развитие наступления, форсирование р. Висла и захват крупного плацдарма на ее западном берегу в районе Сандомир.

По признанию маршала Г. К. Жукова , представителя Ставки Верховного Главнокомандования, координировавшего действия 1-го Украинского фронта в этой операции, сил и средств у фронта было достаточно, но при подготовке боевых действий Коневым были допущены серьезные недоработки, которые особенно негативно сказались на львовском направлении, где наступление не только развивалось медленно, но и на некоторое время было остановлено контрударами противника. В частности, в результате поверхностного изучения расположения огневой системы противника с большими дефектами была спланирована артиллерийская и авиационная подготовка во фронте и в армиях: «стреляли много, бомбили тоже немало, а результат был ничтожный». Поэтому определенное влияние на ход Л.-С. о. оказали успешные действия 1-го Белорусского фронта, разгромившего войска немецкой группы армий «Центр» в Белоруссии с последующим быстрым выходом на р. Висла и захватом плацдармов на ее берегах.

Л.-С. о. характерна большим размахом, решительным массированием сил и средств на направлениях двух, одновременно наносимых, главных ударов на большую глубину для рассечения группировки противника, централизованным и смелым использованием трех танковых армий и двух конно-механизированных групп, широким маневром ими, своевременным переносом усилий фронта с одного направления на другое, окружением и уничтожением в короткие сроки крупной группировки противника в тактической зоне, форсированием рек с ходу на широком фронте.

В результате Л.-С. о. советские войска продвинулись на глубину 350 км, нанесли тяжелое поражение группе армий «Северная Украина» (из 56 дивизий разгромлены 32 и уничтожены 8; только с 14 по 31 июля 1944 противник потерял безвозвратно около 200 тыс. человек, свыше 2,2 тыс. орудий и минометов, 500 танков, 10 тыс. автомашин), освободили западные области Украины, юго-восточные районы Польши и создали условия для проведения новых операций.

Советские воины показали высокое воинское мастерство и массовый героизм. Более 123 тыс. солдат, офицеров и генералов были награждены орденами и медалями. При проведении контрударов гитлеровцы применили новые тяжелые танки Panzerkampfwagen VI Ausf. B («Королевский тигр»). Их производство сохранялось в глубокой тайне. Группа этих танков 12 августа 1944 на подступах к Сташув (Польша) попала под огонь находившегося в засаде советского танка под командованием младшего лейтенанта А. П. Оськина (6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия). Три танка были подбиты и затем отправлены в тыл. Их секрет был раскрыт. За этот подвиг А. П. Оськину 23 сентября 1944 было присвоено звание Героя Советского Союза.

Всего этого звания за Л.-С. о. удостоились 160 человек, а полковники В. С. Архипов, И. И. Якубовский, майор А. В. Ворожейкин и маршал Жуков были награждены второй медалью «Золотая Звезда». Полковник А. И. Покрышкин был удостоен третьей медали «Золотая Звезда». 353 соединения и части были награждены орденами, 246 получили почетные наименования Львовских, Висленских, Сандомирских, Станиславских и др.

Потери советских войск составили: безвозвратные — 65 001 человек, санитарные — 224 295 человек, орудий и минометов — свыше 1,8 тыс., танков и самоходно-артиллерийских установок — свыше 1,2 тыс., боевых самолетов — 289.Перед уходом с территории Зап. Украины немецкие войска оставили часть оружия действовавшим в этом районе отрядам

Перед уходом с территории Зап. Украины немецкие войска оставили часть оружия действовавшим в этом районе отрядам Украинской повстанческой армии , которые продолжали борьбу с Советской властью еще несколько лет.

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