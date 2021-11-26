ДЕБРЕЦЕН

ДЕБРЕЦЕН - город на востоке Венгрии.

Административный центр ме­дье (об­лас­ти) Хай­ду-Би­хар. Население 203,9 тысяч человек (2007; 2-й по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Бу­да­пеш­та), с при­го­ро­да­ми - около 350 тысяч человек. Рас­по­ло­жен на рав­ни­не Аль­фёльд, в 220 км к вос­то­ку от Бу­да­пеш­та. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт .

Впер­вые упо­мя­нут в 1235 году, в 1332 году в Дебрецене был соз­дан городской со­вет, в 1361 году по­лу­чил от венгерского ко­ро­ля Лай­о­ша I Ве­ли­ко­го (1326-1382 годы) ох­ран­ную гра­мо­ту, ко­то­рая да­ва­ла жи­те­лям зна­чительные при­ви­ле­гии; до­пол­ни­тель­но рас­ши­ре­ны в XV веке. При раз­де­ле­нии Венг­рии на 3 час­ти в середине XVI века Дебрецен, ока­зав­ший­ся в по­гра­нич­ной зо­не, был вы­ну­ж­ден пла­тить двой­ные на­ло­ги: Ав­ст­рии и Ос­ман­ской им­пе­рии. Ре­фор­ма­ция (с 1536 года) про­шла в фор­ме каль­ви­низ­ма . По­сле из­гна­ния из Венг­рии ту­рок (в конец XVII века) Ле­о­польд I Габс­бург по­жа­ло­вал Дебрецену ста­тус воль­но­го ко­ро­лев­ско­го го­ро­да (1693). Дебрецен сыг­рал боль­шую роль в Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Венг­рии, в январе 1849 года сю­да пе­ре­еха­ли венгерский Комитет за­щи­ты ро­ди­ны и Государственное со­б­ра­ние, ко­то­рое в апреле 1849 года при­ня­ло Дек­ла­ра­цию не­за­ви­си­мо­сти и объ­я­ви­ло Габс­бур­гов низ­ло­жен­ны­ми. В 1857 году по­строе­на железнодорожная ли­ния, свя­зав­шая Дебрецен с Пеш­том. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны 70% зда­ний по­стра­да­ло от воздушных на­лё­тов. В декабре 1944 года здесь бы­ли соз­да­ны Временное национальное пра­ви­тель­ст­во и Временное национальное со­б­ра­ние Венг­рии, объ­явив­шие вой­ну Гер­ма­нии.

Со­хра­ни­лись ос­тат­ки сис­те­мы городских ук­ре­п­ле­ний («Чёр­тов ров», XIII-XIV века). Ар­хитектурный об­лик цен­тра го­ро­да оп­ре­де­ля­ет Ре­фор­мат­ский дву­гла­вый со­бор в сти­ле клас­си­циз­ма (1805-1819 годы, архитектор М. Пе­чи). Сре­ди других по­стро­ек: зда­ние Ре­фор­мат­ской кол­ле­гии (1801-1817 годы, архитектор Пе­чи), гос­ти­нич­но-оз­до­ро­ви­тель­ный ком­плекс ку­паль­ни «Ви­га­до» (1823), ком­плекс зда­ний мэ­рии (1844, ре­кон­ст­рук­ция 1894). Парк На­дьэр­дё (1920-1930-е годы, зна­ме­нит сто­лет­ни­ми ду­ба­ми и лан­ды­ша­ми) и др. Па­мят­ник по­эту М. Чо­ко­наи-Ви­те­зу (1871, скульп­тор М. Ижо). Свыше 1/3 го­ро­жан про­жи­ва­ют в мно­го­этаж­ных па­нель­ных до­мах, по­стро­ен­ных в 1960-1980-х годах.

Уни­вер­си­тет (1538; современный ста­тус и название с 2000 года; главное зда­ние - 1932), Выс­шая сельскохозяйственная шко­ла (2-я половина XIX века); Ре­фор­мат­ский кол­ледж (XVI век). Ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фический му­зей имени Ф. Де­ри (1902). Чо­ко­наи-те­атр (1865; зда­ние 1861-1865 годов) с опер­ной сту­ди­ей. Фи­лар­мо­нический ор­кестр (1923, современное название с 1991 года). Фи­ли­ал Ака­де­мии му­зы­ки имени Ф. Лис­та. Хор имени З. Ко­дая (1955). Ме­ж­ду­народный кон­курс хо­ров (с 1961 года).

Про­во­дят­ся тра­диционные ме­ж­ду­народные шах­мат­ные тур­ни­ры (1925 и с 1961 года). Фут­боль­ный клуб «Деб­ре­цен» - чем­пи­он Венг­рии (2005, 2006). В 1995 и 1996 годах жен­ская ганд­боль­ная ко­ман­да «Деб­ре­цен» вы­иг­ры­ва­ла ев­ропейский Ку­бок ЕГФ (Ев­ропейской ганд­боль­ной фе­де­ра­ции). Со­стоя­лись чем­пио­на­ты ми­ра по ганд­бо­лу (1982 и 1995 годы, жен­щи­ны) и спор­тив­ной гим­на­сти­ке (2002), чем­пио­на­ты Ев­ро­пы по ганд­бо­лу (2004, жен­щи­ны) и по дзю­до (2005).

Важ­ный эко­но­мический центр Венг­рии, тор­го­во-рас­пре­де­ли­тель­ный и об­слу­жи­ваю­щий центр круп­но­го сельскохозяйственного рай­она. В сфе­ре ус­луг за­ня­то 72% имею­щих ра­бо­ту (2005; в том числе профессиональные ус­лу­ги, про­да­жа не­дви­жи­мо­сти, гос­ти­нич­ное хо­зяй­ст­во и др.), в промышленности и строи­тель­ст­ве - 26%, в аг­рар­ном сек­то­ре эко­но­ми­ки - 2%. В струк­ту­ре соб­ст­вен­но­сти промышленных ком­па­ний зна­чи­тель­на до­ля иностранного (германского, итальянского и др.) ка­пи­та­ла. Ве­ду­щая от­расль промышленности - пи­ще­вая (му­ко­моль­но-кру­пя­ная, про­изводство овощ­ных и фрук­то­вых кон­сер­вов, мо­лоч­ных про­дук­тов, та­бач­ных из­де­лий и др.); пред­при­ятия ком­па­ний «DEKO-Food», «Hajdútej», «Haj­dúgabona» и др. Раз­ви­ты хи­ми­ко-фар­ма­цев­тическая (фир­ма «Biogal-Teva Pharma» и др.), хи­ми­че­ская (об­ра­бот­ка пла­ст­масс) от­рас­ли, а так­же ма­ши­но­строе­ние (про­изводство под­шип­ни­ков, промышленного и бы­то­во­го элек­тро- и ра­дио­обо­ру­до­ва­ния, медицинских ин­ст­ру­мен­тов и др.), лёг­кая промышленность; про­изводство средств по ухо­ду за боль­ны­ми, учеб­ных по­со­бий и др. Для раз­ви­тия современных нау­ко­ём­ких про­из­водств соз­дан ин­но­ва­ци­он­но-промышленный парк (площадь около 40 га; дей­ст­ву­ют пред­при­ятия венгерских фирм). Научно-исследовательский центр финансовой ком­па­нии «Nokia» (около 100 за­ня­тых).

Ту­ризм.

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