БАГРАТИОН ОПЕРАЦИЯ

ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН» - одна из крупнейших стратегических наступательных операций Великой Отечественной войны , проведенная советскими войсками 23 июня - 29 августа 1944 года с целью разгрома немецкой группы армий «Центр» и освобождения Белоруссии.

План операции предусматривал прорыв обороны противника, расчленение и разгром его войск по частям. Особое внимание придавалось ликвидации наиболее мощных фланговых группировок, а также окружению и уничтожению главных сил группы армий «Центр», располагавшихся к востоку от Минска. Затем советские войска, преследуя остатки войск противника, должны были освободить всю Белоруссию. Задачу по осуществлению плана должны были решить 1-й Прибалтийский , 1-й , 2-й и 3-й Белорусские фронты. Ими соответственно командовали генералы И.Х. Баграмян , К.К. Рокоссовский , Г.Ф. Захаров, И.Д. Черняховский . Координацию действий 1-го и 2-го Белорусских фронтов осуществляли маршал Г.К. Жуков , а 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского — маршал A.M. Василевский .

Советские войска превосходили противника в личном составе — в два раза (2400 тысяч и 1 200 тысяч), в орудиях и минометах — в 3,8 раза (36 400 и 9500), в танках и САУ — в 5,8 (5200 и 900), в боевых самолетах — в 3,9 (5300 и 1350). За день до перехода в наступление была проведена разведка боем. Она помогла выявить многие огневые точки противника и нанести по ним уничтожающий удар артиллерией и авиацией. 23 июня в наступление перешли основные силы наступательных группировок.

По характеру боевых действий и содержанию выполненных ими задач операция делится на два этапа. На первом — до 4 июля — советские ударные группировки совершили прорыв немецкой обороны на глубину до 280 км на широком фронте от Западной Двины до р. Припять. Под Витебском войска 1-го Прибалтийского фронта совместно с частями 3-го Белорусского фронта окружили и через несколько дней уничтожили пять дивизий 3-й немецкой танковой армии. Под Бобруйском, где действовал 1-й Белорусский фронт, такая же участь постигла шесть дивизий 9-й немецкой армии. Эти два события положили начало разгрому северного и южного флангов немецкой обороны. Через образовавшиеся в ней бреши на запад двинулись подвижные группы советских фронтов. Передовые соединения 1-го и 3-го Белорусских фронтов, обходя с флангов немецкие дивизии, объединились западнее Минска и 3 июля с ходу освободили его. В тот день 2-й Белорусский фронт, преследовавший 4-ю немецкую армию, завершил ее окружение восточнее Минска. 12 июля эта армия была ликвидирована. К 4 июля группа «Центр» потеряла три из четырех своих армий, 25 дивизий и 300 тысяч человек. В последующие несколько недель к ним добавилось еще 100 тысяч убитых, пленных и раненых военнослужащих Вермахта . На втором этапе операции (5 июля - 29 августа) войска четырех советских фронтов в Белоруссии осуществили перегруппировку сил, расширили фронт наступления до 1300 км и продвинулись западнее еще на 300 км.

Операция завершилась полным освобождением Белоруссии, части Латвии, Литвы и восточных районов Польши, созданием благоприятных условий для нанесения ударов в глубь Восточной Пруссии. Была разгромлена одна из наиболее сильных немецких группировок - группа армий «Центр». За два месяца боев немецкие потери составили 550 тысяч человек. Безвозвратные потери Советской армии составили 178 тысяч человек, 587 тысяч человек были ранены. Наступлением в Белоруссии советские войска оказали существенную поддержку западным союзникам, открывшим в июне 1944 году второй фронт во Франции. Ставка Гитлера из-за начавшегося разгрома группы армий «Центр» отказалась от принятого ранее решения направить с советско-германского фронта восемь полноценных дивизий против англо-американских войск. Затем она была вынуждена уделять главное внимание восстановлению своего рухнувшего фронта в Белоруссии. Из Германии, ряда оккупированных стран и с других участков германского Восточного фронта туда летом 1944 года было направлено 46 дивизий и 4 бригады.

В ходе операции «Багратион» советские воины показали высокое боевое мастерство и массовый героизм. За июль-август более 402 тысяч бойцов и офицеров награждены орденами и медалями, а наиболее отличившиеся удостоены звания Героя Советского Союза . Было произведено 36 салютов в честь четырех фронтов, наступавших в Белоруссии, Литве и Польше.

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