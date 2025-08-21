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Битва за Москву — совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, длившаяся с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Пришлась параллельно началу блокады Ленинграда.

Этапы битвы: оборонительный (30 сентября — 5 декабря 1941 года). Наступательный, который в свою очередь тоже состоит из двух этапов: контрнаступления (6 декабря 1941 года — 7 января 1942 года) и наступления советских войск (7 января — 20 апреля 1942 года).

Враг был отброшен на запад на 150–400 км, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской и Смоленской областей. Начавшаяся 8 сентября Блокада Ленинграда немецкими и финскими войсками продолжалась 872 дня.

Единственным путём сообщения с Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро, находившийся в пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, а также военно-морских сил противника, действовавших на озере.

В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к смерти сотен тысяч его жителей. С января 1943 года началась операция по прорыву блокады, которая завершилась в январе 1944 года.

В итоге Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне, не получив Москву и отдав Ленинград. Это был поистине переломный момент, задавший тон всему дальнейшему ходу битвы за Родину.