ТАЛАЛИХИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Советский летчик, младший лейтенант (1938), Герой Советского Союза (1941).

Родился в селе Тепловка Саратовской области. В 1938 г. призван в РККА, направлен в военную авиашколу. Участвовал в советско-финской войне 1939-1940 гг. За успешные действия награжден орденом Красной Звезды. С начала Великой Отечественной войны - в 177-м истребительном авиаполку 6-го истребительного авиакорпуса ПВО, прикрывавшего Москву. В ночь с 6 на 7 августа 1941 г. В. В. Талалихин участвовал в отражении налета немецкой авиации на столицу. Летчик обнаружил в темном небе вражеский бомбардировщик и, безрезультатно расстреляв по нему весь боезапас, в 23 часа 28 минут таранил его. После удара Талалихин благополучно покинул свой самолет с парашютом. Это был один из первых в мире ночных таранов. Уже 8 августа 1941 г. Талалихину было присвоено звание Герой Советского Союза. К сожалению, отважному летчику не довелось дожить до победы. Защищая небо Москвы, он погиб, таранив второй самолет противника. В. В. Талалихин навечно зачислен в списки своей части, его именем названа одна из улиц Москвы. Останки сбитого им в ночь с 6 на 7 августа бомбардировщика в настоящее время экспонируются в Центральном музее Вооруженных Сил в Москве.