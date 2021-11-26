ПИСКАРЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Кладбище в Санкт-Петербурге на Выборгской стороне, в 1941-1944 гг. ставшее основным местом погребения жертв блокады Ленинграда, солдат и офицеров, погибших в боях на Ленинградском фронте.

Территорию в районе Пискаревской и Большеохтинской дорог отвели под городское кладбище. Здесь с начала обороны Ленинграда хоронили погибших при артобстрелах и бомбежках, умерших от ран в госпиталях и больницах. Когда голод начал косить осажденных тысячами, родные и близкие сами свозили умерших на кладбище. С ноября 1941 г. бойцы МПВО, работники городского хозяйства и здравоохранения стали ежедневно объезжать улицы и набережные, подбирать тела умерших и отвозить их к месту погребения. Позже члены бытовых комсомольских отрядов начали ходить по квартирам, чтобы спасти живых и предать земле мертвых. Самой страшной была зима 1941/1942 гг.: в декабре от дистрофии умерли 52 881 человек, голодные январь и февраль унесли жизни 199 187 ленинградцев. Только 20 февраля на Пискаревское кладбище было доставлено 10 043 человека... Мерзлая земля не поддавалась лопатам; команды МПВО взрывали землю и во вместительные могилы опускали десятки, иногда сотни трупов, даже не зная имен умерших. Наблюдавший эту страшную картину Д. В. Павлов, уполномоченный ГКО по обеспечению продовольствием населения Ленинграда и войск Ленинградского фронта восклицал: «Да простят мертвые живым: не могли они в тех ужасных условиях выполнить свой долг до конца». В 1945 г. была проведена серия конкурсов на лучший памятник защитникам города. Идея создать грандиозный художественный ансамбль на Пискаревском кладбище начала воплощаться сначала в проектах, чертежах, рисунках. В 1956 г. началось сооружение мемориала, а торжественно открыт он был 9 мая 1960 г. Вечный огонь был зажжен от огня на Марсовом поле. Центральное место архитектурно-скульптурного ансамбля занимает бронзовая скульптура «Родинамать» — траурная стела с горельефами, отображающими картины жизни и борьбы героев ленинградской блокады. Авторы ансамбля — архитекторы А. В. Васильев и Е. А. Левинсон, скульпторы В. В. Исаева и Р. К. Таурит («Родина-мать» и рельефы на торцах боковых стен), М. А. Вайхман, Б. Е. Каплянский, А. Л. Малахин, М. М. Харламова (горельефы на центральной стеле). Надписи на фризах павильонов принадлежат поэту, в период блокады — писателю фронтовой газеты М. А. Дудину; надпись на центральной стеле — поэтессе О. Берггольц, чьи выступления постоянно звучали по ленинградскому радио, укрепляя в тяжелые дни обороны мужество и стойкость защитников города. Музей, посвященный подвигу отстоявших свой город ленинградцев, расположен в двух павильонах у входа на Пискаревское кладбище. Одним из самых трагичных его экспонатов стал дневник школьницы Тани Савичевой, пережившей ужасы зимы 1941/1942 гг. Но здоровье девочки уже было подорвано настолько, что она умерла в июле 1944 г. С. Л. СССР была отодвинута на 250 300 км западнее. После окончания советскофинской войны в марте 1940 г., по мирному договору, граница на Карельском перешейке отодвигалась от Ленинграда на 150 км. После вхождения в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии в августе 1940 г., Государственная сухопутная граница СССР в Прибалтике ото-двинулась на 600 км и проходила юго-западней г. Ленинграда. Для ее охраны был создан Прибалтийский пограничный округ. После присоединения к СССР Бессарабии и Северной Буковины, 12 августа 1940 г. была создана Молдавская ССР, а для охраны границы — Молдавский пограничный округ. Стратегическая цель — обезопасить экономически развитые районы страны от внезапного вторжения и создать более благоприятные условия для действий Красной Армии в случае войны — была достигнута. Пограничным войскам была поставлена задача принять под охрану и освоить новую западную границу. В предвоенные годы пограничные войска задержали сотни нарушителей, десятки диверсионно-разведывательных групп. На самой беспокойной — западной границе — только за 1940 г. произошло 211 боевых столкновений. На 22 июня 1941 г. в пограничных войсках было 18 пограничных округов, которые состояли из 94 пограничных отрядов (из них в западных округах 49), 8 отдельных отрядов пограничных судов (7 в западных округах) и других пограничных подразделений.

Автор статьи: Листиков С. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015