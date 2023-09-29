Панфи́ловцев по́двиг

Панфи́ловцев по́двиг — бой в районе разъезда Дубосеково (в 7 км от Волоколамска) 16 ноября 1941 военнослужащих 4‑й роты 2‑го батальона 1075‑го стрелкового полка 316‑й стрелковой дивизии (комдив генерал-­майор И. В. Панфилов), входившей в 16-ю армию в ходе Московской битвы 1941–1942 . Эпизод боев в районе Волоколамска во время наступления 2‑й и 11‑й германских танковых дивизий. В ходе боя погибло не менее 28 бойцов во главе с политруком В. Г. Клочковым. Всего рота потеряла более ста бойцов, ее остатки отошли вместе с полком на новые позиции северо-­восточнее. Полк уничтожил несколько танков противника и замедлил его наступление вдоль Волоколамского шоссе и на Клин. Этот бой со значительными элементами вымысла был описан в статье А. Ю. Кривицкого «О 28 павших героях», опубликованной в «Красной звезде» 22 января 1942, после чего история боя, где бойцы погибли, но остановили наступление врага, уничтожив 18 танков, стала широко использоваться в литературе о вой­не. Были названы имена погибших, 21 июля им было посмертно присвоено звание Героев Советского Союза. В 1947–1948 выяснилось, что 6 из них остались в живых, но публичного опровержения не последовало. П. п. сохранил значение одного из классических событий истории Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 . После публикации материалов расследования 1947–1948 в 1990‑е классическая версия оспаривается, но сам факт массового героизма советских солдат в ходе битвы и П. п. как такового не подвергается сомнению.

Лит. : Звягинцев В. Е. Трибунал для героев. М., 2005; Куманев Г. А. Подвиг и подлог. Страницы Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 гг. М., 2007; Мягков М. Ю. Подвиг панфиловцев. Новые документы и факты // Военно-­исторический журнал. 2019. № 5. С. 4–16. А. В. Шубин .