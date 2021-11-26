ОДИНЦОВ ГЕОРГИЙ ФЕДОТОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал артиллерии (1968), в 1953-1969 годах – начальник Военной инженерной артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского.

Биография

Родился 21 февраля (по новому стилю – 5 марта) 1900 года в городе Воронеже. 15 июля 1920 года добровольцем поступил на службу в РККА. Участвовал в Гражданской войне.

В 1923 году окончил Краснодарские командные курсы, в 1927 году – Киевскую объединённую школу красных командиров, в 1934 году – Военно-техническую академию РККА. С 1940 года – командир артиллерийского полка артиллерийских курсов усовершенствования командного состава. На этой должности он встретил начало Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война

Вскоре после начала войны, в июле 1941 года, полк Одинцова был включён в состав Особой артиллерийской группы 41-го стрелкового корпуса, а сам Георгий Федотович стал её командиром. Под его руководством она успешно действовала на Лужском оборонительном рубеже. В конце 1941 года он был назначен начальником штаба артиллерии Ленинградского фронта, и в первые дни 1942 года прибыл в блокированный Ленинград. С апреля 1942 года – заместитель командующего войсками – начальник артиллерии Ленинградской группы войск. Внёс большой вклад в организацию огневого противодействия немецким войскам на подступах к Ленинграду.

Послевоенная карьера

В послевоенное время Одинцов командовал артиллерией сначала Ленинградского, затем Дальневосточного военных округов. В 1953-1969 годах руководил Военной инженерной артиллерийской академией. Внёс огромный вклад в совершенствование всех направлений её деятельности. В 1960-е годы параллельно с руководством академией участвовал в испытаниях и принятии на вооружение новейшей ракетной техники. Так, являлся заместителем председателя Государственной комиссии по испытаниям стратегического ракетного комплекса «Р-9», впоследствии находившегося на вооружении более 10 лет. Опубликовал ряд научных трудов, в 1962 году стал профессором.

В 1969 году Одинцов был уволен в отставку по состоянию здоровья. С июля 1971 года – в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Умер 1 марта 1972 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.