НОВИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советский военачальник, Главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза.

Родился в крестьянской семье. В 1919 г. вступил в Красную Армию, служил в пехоте, участвовал в Гражданской войне. В 1922 г. окончил курсы «Выстрел», в 1930 г.— академию им. М. В. Фрунзе. В 1933 г. в связи с ростом количества авиационных частей Новикова в числе других способных общевойсковых командиров перевели в ВВС на должность начальника штаба авиабригады. В 1933 г. он экстерном сдал экзамен на звание летчика-наблюдателя и в 1935 г. стал командиром эскадрильи легких бомбардировщиков. В июне 1938 г. Новикова назначают начальником штаба ВВС Ленинградского военного округа. Во время советско-финской войны зимой 19391940 гг. был начальником штаба ВВС Северо-Западного фронта. В июле 1940 г. Александр Александрович становится командующим ВВС Ленинградского военного округа. В этой должности он и встретил войну. В июне 1941 г. Ленинградский военный округ был преобразован в Северный фронт. Новиков возглавил ВВС фронта, а после того, как в августе 1941 г. фронт был разделен на Карельский и Ленинградский фронты, стал командующим ВВС Ленинградского фронта. Александр Александрович организовал защиту Ленинграда от воздушных налетов противника и поддержку наземных частей, которые вели тяжелые бои с рвущимися к городу фашистскими армиями. В феврале 1942 г. Новикова назначают заместителем командующего ВВС Красной Армии генерала П. Ф. Жигарева, после чего сразу же направляют на различные фронты для координации действий авиационных соединений. В феврале он находился на Западном фронте, а в марте был направлен на северозапад страны для руководства действиями ВВС Ленинградского и Волховского фронтов в операции по прорыву блокады Ленинграда. 11 апреля 1942 г. генерал-полковника А. А. Новикова назначили командующим ВВС Красной Армии и одновременно заместителем наркома обороны СССР по авиации. Уже в мае-июне того же года была пересмотрена организационная структура ВВС и созданы воздушные армии — крупные самостоятельные авиационные соединения. В дальнейшем Новиков лично руководил действиями авиации в крупнейших операциях советских вооруженных сил — Сталинградской и Курской битвах, освобождении Северного Кавказа, Украины, Прибалтики и Польши, взятии Берлина, разгроме японской Квантунской армии. 17 марта 1943 г. Новикову было присвоено звание маршал авиации, а 21 февраля 1944 г.— Главный маршал авиации. После войны А. А. Новиков продолжал руководить ВВС Советской Армии, но 25 марта 1946 г. его сняли с должности командующего, а в ночь на 23 апреля того же года арестовали вместе с группой высших руководителей ВВС и авиапромышленности. Им предъявили обвинение в том, что на протяжении всей войны авиапромышленность выпускала некачественные самолеты и моторы, а командование авиации знало об этом, но принимало их на вооружение ВВС. Новиков был осужден на 5 лет лишения свободы. В начале июня 1953 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР приговор по делу этой группы был отменен, а все приговоренные реабилитированы. А. А. Новиков был восстановлен в армии и стал командующим Дальней авиацией. В 1956 г. Александр Александрович уволился в запас, но еще более 10 лет руководил Высшим авиационным училищем гражданской авиации.