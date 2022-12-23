МОСКОВСКАЯ БИТВА 1941—1942

Московская битва 1941—1942 — совокупность оборонительной и наступательной операций советских войск в Великой Отечественной войне 1941—1945 , проведенных с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942 на западном стратегическом направлении. Включала стратегические Московскую оборонительную операцию (с 30 сентября 1941 по 5 декабря 1941), Московскую наступательную операцию (с 5 декабря 1941 по 7 января 1942), Ржевско-Вяземскую операцию (с 8 января 1942 по 20 апреля 1942) и Торопецко-Холмскую операцию (с 9 января 1942 по 6 февраля 1942).

К началу М. б. германские войска достигли дальних подступов к г. Москве. От взятия противником столицы зависела судьба войны. Его план под кодовым наименованием «Тайфун» предусматривал расчленение обороны советских войск тремя мощными ударами танковых групп из районов городов Духовщина, Рославль и Шостка в восточном и северо-восточном направлениях, окружение и уничтожение советских войск в районах западнее г. Вязьмы и восточнее г. Брянска. Затем сильными подвижными группами планировалось охватить Москву с севера и юга и во взаимодействии с войсками, наступавшими с фронта, овладеть ею. На московском направлении немецкое командование сосредоточило основные усилия в полосе группы армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок, с 18 декабря 1941 генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге), которая включала 2-ю (командующий генерал-полковник М. фон Вейхс), 4-ю (командующие генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге, с 19 декабря 1941 генерал горнострелковых войск Л. Кюблер, с 20 января 1942 генерал пехоты Г. Хейнрици) и 9-ю (командующие генерал-полковник А. Штраус, с 15 января 1942 генерал-полковник В. Модель) армии, 2-ю (командующие генерал-полковник Х. Гудериан , с 25 декабря генерал-полковник Р. Шмидт), 3-ю (командующие генерал-полковник Г. Гот, с 5 октября генерал танковых войск Г. Рейнгардт) и 4-ю (командующие генерал-полковник Э. Гёпнер, с 8 января 1942 генерал-полковник Р. Руофф) танковые группы. Авиационную поддержку группы армий «Центр» осуществлял 2-й воздушный флот (командующий генерал-фельдмаршал А. Кессельринг). Всего эта группа армий на 1 октября 1941 насчитывала 1800 тыс. человек, 1700 танков, свыше 14 тыс. орудий и минометов, 1390 самолетов. Это составляло 42 % личного состава, 33 % орудий и минометов, 75 % танков, около 50 % самолетов от действовавших на советско-германском фронте

Немецко-фашистским войскам про­тивостояли войска Западного (командующие генерал-полковник И. С. Конев , с 10 октября 1941 генерал армии Г. К. Жуков ), Калининского (командующий генерал-полковник И. С. Конев), Резервного (командующий Мар­-шал Советского Союза С. М. Буденный), Брянского (командующие генерал-лейтенант А. И. Еременко , с 14 октября генерал-майор Г. Ф. Захаров , с 24 декабря генерал-полковник Я. Т. Черевиченко, со 2 апреля 1942 генерал-лейтенант Ф. И. Голиков ), левого крыла Северо-Западного (командующий генерал-лейтенант П. А. Курочкин) и правого крыла Юго-Западного (командующие Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко , с 18 декабря генерал-лейтенант Ф. Я. Костенко) фронтов, соединений Войск противовоздушной обороны страны (командующие генерал-майор А. А. Осипов, с ноября генерал-лейтенант М. С. Громадин), военно-воздушных сил. Войска трех советских фронтов имели около 1250 тыс. человек, 990 танков, 7600 орудий и минометов, 677 самолетов. Замысел Ставки Верховного Главнокомандования состоял в том, чтобы, опираясь на выгодные рубежи, создать глубоко эшелонированную оборону, не допустить прорыва противника к столице и в Центральный промышленный район, нанести ему возможно больший урон, выиграть время и создать условия для контрнаступления.

Наступление по плану «Тайфун» началось 30 сентября 1941 на брянском и 2 октября 1941 на вяземском направлениях. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противнику удалось прорвать их оборону. 6 октября 1941 он вышел в район г. Вязьмы и окружил там значительные силы 19-й (командующие генерал-лейтенант М. Ф. Лукин, с 20 октября 1941 генерал-лейтенант И. В. Болдин) и 20-й (командующие генерал-лейтенант Ф. А. Ершаков, с 30 ноября 1941 генерал-лейтенант А. А. Власов , с 9 марта 1942 генерал-лейтенант М. А. Рейтер) армий Западного фронта, 24-й (командующие генерал-майор К. И. Ракутин, с 10 декабря 1941 генерал-майор М. М. Иванов, с 17 марта 1942 генерал-майор артиллерии Я. И. Броуд) и 32-й (командующий генерал-майор С. В. Вишневский) армий Резервного (10 октября 1941 объединен с Западным) фронта, оперативную группу генерал-лейтенанта И. В. Болдина (в составе Западного фронта), и другие части, образовав «Вяземский котел». Своими действиями в окружении эти воинские формирования сковали 28 вражеских дивизий; 14 из них не могли продолжать наступление до середины октября. Хотя значительная часть войск Западного и Резервного фронтов оказалась уничтоженной, три командарма (С. В. Вишневский, Ф. А. Ершаков и М. Ф. Лукин) попали в плен, К. И. Ракутин погиб при попытке выхода из окружения, героическое сопротивление окруженных войск позволило советскому командованию постепенно восстановить оборону на московском направлении. Командующий Западным фронтом Г. К. Жуков перекрывал основные дороги, ведшие к Москве, теми силами, что остались в его распоряжении, и спешно подходившими резервами. Во 2-й половине октября войска Калининского фронта, созданного 17 октября 1941 из части сил Западного и Северо-Западного фронтов, остановили наступление 9-й армии вермахта, заняв охватывающее положение по отношению к левому крылу группы армий «Центр».

Тяжелая обстановка сложилась и на Брянском фронте. 2-я танковая группа Х. Гудериана прорвала на своем центральном участке оборону 13-й армии (командующие генерал-майор А. М. Городнянский, с 3 января 1942 генерал-майор Н. П. Пухов) на всю глубину и продвинулась на 60 км, заняв 1 октября 1941 Севск. В окружении оказалась большая часть сил Брянского фронта: 3-я (командующие генерал-майор Я. Г. Крейзер, с 13 декабря 1941 генерал-лейтенант П. С. Пшенников, с 28 декабря 1941 генерал-лейтенант П. И. Батов, с 11 февраля 1942 генерал-лейтенант Ф. Ф. Жмаченко), 13-я и 50-я (командующие генерал-майор М. П. Петров, с 13 октября 1941 генерал-майор А. Н. Ермаков, с 23 ноября 1941 генерал-лейтенант И. В. Болдин ) армии. Но взять их в плотное кольцо и целиком уничтожить танковой группе Гудериана не удалось; прорываясь из окружения, они вынужденно отходили. Во время отступления погиб М. П. Петров, командующий фронтом А. И. Еременко получил тяжелое ранение. Ввиду понесенных потерь 10 ноября 1941 Брянский фронт был расформирован (вновь создан 24 декабря 1941). К началу ноября на западном направлении сохранялась крайне тяжелая обстановка. Сплошной линии обороны не было, резервов, способных в короткий срок закрыть бреши, командования фронтов и Ставки не имели. Главным рубежом сопротивления на подступах к Москве была определена Можайская линия обороны, на которую выдвигались резервы Ставки и войска с других направлений.

15 ноября 1941 противник возобновил наступление. Начались бои на ближних подступах к столице. Ценой больших потерь в конце ноября — начале декабря противнику удалось захватить поселок Красная Поляна, выйти к каналу Москва — Волга и переправиться на его восточный берег в районе г. Яхрома, форсировать р. Нара севернее и южнее г. Наро-Фоминска, подойти к г. Кашира с юга. Глубоко охваченным с востока оказался г. Тула. Но дальше враг не прошел: 27 ноября 1941 в районе г. Кашира и 29 ноября 1941 севернее столицы советские войска нанесли контрудары по его южным и северным группировкам. Они начали получать, хотя еще и в недостаточном количестве, новую технику (танки Т-34, реактивные установки «Катюша»).

3 декабря 1941 — 5 декабря 1941 1-я ударная армия (командующий генерал-лейтенант В. И. Кузнецов), 16-я армия (командующий генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский ) и 20-я армия Западного фронта нанесли новые контрудары в районах г. Яхрома, поселка Красная Поляна и станции Крюково, начав теснить врага. Были взорваны шлюзы Истринского водохранилища, что сильно замедлило продвижение танковых группировок врага. В составе 16-й армии сражались ставшие прославленными 3-й кавалерийский корпус генерал-майора Л. М. Доватора, 9-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора А. П. Белобородова, 316-я стрелковая дивизия генерал-майора И. В. Панфилова, 1-я гвардейская танковая бригада генерал-майора танковых войск М. Е. Катукова.

7 ноября 1941 на Красной площади прошел исторический военный парад, показавший всему миру, что СССР не сломлен. Прямо с парада солдаты отправлялись на фронт. Значительный вклад в разгром врага под Москвой внести партизаны, сражавшиеся с противником во взаимодействии с регулярными частями (см. Космодемьянская З. А.).

Инициатива стала переходить к советским войскам. В результате упорной борьбы и контрударов в конце ноября — начале декабря последние попытки противника прорваться к Москве были сорваны. Советские войска, находившиеся нередко в критическом положении, выстояли и обескровили гитлеровцев. Моральный дух немецко-фашистской армии был надломлен; они уже не были способны продвигаться вперед и еще не успели закрепиться на захваченных рубежах, перегруппировать силы для организации прочной обороны. В то же время в полосы предстоящих действий советских войск стали выдвигаться резервные армии. Были проведены две воздушные операции по разгрому авиационных группировок противника, в результате которых советская авиация завоевала оперативное господство в воздухе. Создались условия для перехода советских войск в контрнаступление и разгрома врага под Москвой. Выполнению этой главной задачи способствовали Тихвинская наступательная операция 10 ноября — 30 декабря 1941 и Ростовская наступательная операция 17 ноября — 2 декабря 1941.

Замысел советского командования заключался в одновременном разгроме наиболее опасных ударных группировок войск группы армий «Центр», угрожавших Москве с севера и юга. Уже в ходе развернувшегося контрнаступления Ставка определила его дальнейшую цель: нанести поражение всей группе армий «Центр». К операции привлекались войска Калининского, Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов, а также авиация Московской зоны обороны, штатные и временные резервные авиационные группы Верховного Главнокомандования и дальнебомбардировочная авиация. Ставка в конце ноября — начале декабря передала из резерва на усиление Западного фронта 1-ю ударную армию, 10-ю (командующие генерал-лейтенант Ф. И. Голиков, со 2 февраля 1942 генерал-майор В. С. Попов) и 20-ю армии. Кроме того, фронт получил 9 стрелковых и 2 кавалерийские дивизии, 8 стрелковых и 6 танковых бригад и большое количество специальных частей. Несмотря на это, советские войска все еще имели меньше в 1,5 раза живой силы, в 1,8 раза артиллерии, в 1,5 раза танков, чем противник. Только в самолетах он уступал советским войскам в 1,6 раза.

Контрнаступление началось без оперативной паузы 5—6 декабря 1941. Несмотря на сильные морозы и глубокий снежный покров, оно развивалось успешно. К 7 января 1942 советские войска нанесли поражение соединениям группы армий «Центр», прорвавшимся на ближние подступы к Москве, с севера и юга, и успешно выполнили поставленную задачу. Фланговые ударные группировки врага были отброшены от столицы на 100—250 км. Их разгром вызвал растерянность у немецкого верховного командования. А. Гитлер требовал от своих войск цепляться за каждый населенный пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до последнего солдата («стоп-приказ»). 19 декабря 1941 фюрер отправил в отставку главнокомандующего генерал-фельдмаршала В. фон Браухича и принял на себя руководство сухопутными силами.

В начале января Ставка выработала решение о переходе советских войск в общее наступление под Ленинградом, на западном и юго-западном направлениях. Перед войсками западного направления ставилась задача окружить и разгромить главные силы группы армий «Центр», однако сил и средств было недостаточно. На 1 января 1942 войска Калининского, Западного и Брянского фронтов уступали противнику в живой силе в 1,26 раза, орудиях и минометах — в 1,5 раза, в танках — в 2 раза. Стратегическое наступление, развернувшееся на огромном пространстве, велось по отдельным операционным направлениям, причем фронты приступили к операциям в различное время и в разных условиях. На западном направлении войска Западного и Калининского фронтов провели Ржевско-Вяземскую операцию (с 8 января по 20 апреля 1942), а левого крыла Северо-Западного (с 22 января Калининского) фронта — Торопецко-Холмскую операцию (с 9 января по 6 февраля 1942), в результате которых немцы были отброшены от столицы еще на 80—250 км, советские войска глубоко вклинились в их оборону на стыке групп армий «Север» и «Центр», нарушив оперативное взаимодействие между ними. Однако отсутствие достаточного опыта в ведении наступательных действий большого масштаба, танковых соединений и общий недостаток сил и средств, постепенная утрата завоеванного советской авиацией оперативного господства в воздухе на западном направлении не позволили выполнить задачу по окружению и уничтожению основных сил группы армий «Центр». Более того, часть советских войск оказалась отсеченной от главных сил: 33-я армия (командующий генерал-лейтенант М. Г. Ефремов), 1-й гвардейский кавалерийский корпус (командующий генерал-лейтенант П. А. Белов) Западного фронта, 29-я (командующий генерал-майор В. И. Швецов) и 39-я (командующий генерал-лейтенант И. И. Масленников) армии и 11-й кавалерийский корпус (командир генерал-майор Г. Т. Тимофеев) Калининского фронта, 4-й воздушно-десантный корпус (командующие генерал-майор А. Ф. Левашов, с февраля 1942 генерал-майор А. Ф. Казанкин) из резерва Верховного Главнокомандования.

В ходе М. б. Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне 1939—1941 . Враг был отброшен на запад на 150—400 км, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверской) и Смоленской областей. Победы Рабоче-крестьянской Красной армии значительно улучшили военно-политическое и международное положение СССР, развеяли миф о непобедимости немецко-фашистской армии. Она содействовала укреплению антигитлеровской коалиции и ослаблению блока фашистских государств, заставила правящие круги Японии и Турции воздержаться от вступления в войну на стороне Германии, способствовала усилению освободительного движения народов Европы против фашистской Германии. Окончательный крах потерпел гитлеровский план «молниеносной войны» против СССР. Враг потерял убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 500 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, свыше 15 тыс. автомобилей и много другой военной техники. В М. б. значительные потери понесли и советские Вооруженные силы: безвозвратные — 936 644 человек, санитарные — 898 689 человек. К 20-летию победы советского народа 8 мая 1965 Москве было присвоено почетное звание Город-герой.

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