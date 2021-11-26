НОМ

НОМ (греч. νομός - об­ласть, стра­на, ок­руг) - древнеегипетский се­пат, со вре­ме­ни Сред­не­го цар­ст­ва (около 2020 - около 1700 годов до н. э.) у и другие тер­ми­ны; по-раз­но­му пе­ре­да­вал­ся и ти­тул «упра­ви­тель нома» - но­марх], 1) при­ня­тое в современной нау­ке на­зва­ние об­лас­ти в Древ­нем Егип­те , ох­ва­ты­вав­шей несколько по­се­ле­ний и слу­жив­шей ме­ст­ной административно-хо­зяйственной еди­ни­цей.

Древ­ней­шие на­зва­ния не­ко­то­рых номов («эмб­ле­мы» или «гер­бы» - ве­ро­ят­нее все­го, куль­то­во­го зна­че­ния, по­ме­щае­мые на штан­дар­ты) за­фик­си­ро­ва­ны на па­мят­ни­ках Древ­не­го цар­ст­ва - ца­рей Джо­се­ра (III ди­на­стия), Сноф­ру и Ми­ке­ри­на, в ав­то­био­гра­фии но­мар­ха Ме­че­на (IV ди­на­стия); мн.

Номы пе­ре­чис­ля­ют­ся в над­пи­сях сол­неч­но­го свя­ти­ли­ща Ниу­сер­ра (V ди­на­стия) в Абу­си­ре. При Ниу­сер­ра по­яв­ляют­ся опи­са­тель­ные на­зва­ния (напр., для 1-го нома Ниж­не­го Егип­та - «Бе­лые сте­ны» - по сто­ли­це Мем­фис). Спи­сок номов с ука­за­ни­ем дли­ны Ни­ла в ка­ж­дом (что по­зво­ля­ет су­дить о раз­ме­рах номов), а так­же сто­лиц и по­чи­тае­мых бо­жеств со­хра­нил­ся на сте­нах «бе­лой ча­сов­ни» Се­ну­сер­та I в Кар­на­ке. На­зва­ния 17-20-го нома Ниж­не­го Егип­та впер­вые по­яв­ля­ют­ся в рель­е­фах хра­ма в Эд­фу, где есть изо­бра­же­ние пер­со­ни­фи­ка­ций нома в ви­де муж­чин и жен­щин, не­су­щих жерт­вы бо­же­ст­ву дан­но­го хра­ма (по­доб­ные «спи­ски» номов есть и в др. позд­них хра­мах - напр., в Ден­де­ре; сам тер­мин «ном» ус­та­но­вил­ся в пто­ле­ме­ев­ский пе­ри­од).

Ино­гда ном на­зы­ва­ют по главному го­ро­ду (у Ге­ро­до­та ). Все­го в Верх­нем Егип­те тра­ди­ци­он­но на­счи­ты­ва­лось 22 нома, в Ниж­нем Егип­те - 20, но гра­ни­цы и мет­ро­по­лии их мог­ли ме­нять­ся, не­ко­то­рые номы объ­еди­ня­лись или де­ли­лись: напр., Аме­нем­хет I раз­де­лил 16-й (Га­зе­лий) ном по Ни­лу. К не­ко­то­рым номам при­пи­сы­ва­ли оази­сы (так, Хар­га и Дах­ла от­но­си­лись к 8-му ному Верх­не­го Егип­та, а Фай­юм - сна­ча­ла к 20-му, но уже в пе­ри­од Сред­не­го цар­ст­ва он стал отдельным ок­ру­гом - «Зем­ля озе­ра»). В пе­ре­ход­ные пе­рио­ды египетской ис­то­рии стра­на рас­па­да­лась на номы, об­ра­зо­вы­вав­шие раз­ные конг­ло­ме­ра­ты в борь­бе за власть.

2) В современной ис­то­рической нау­ке тер­мин «ном» ис­поль­зо­ва­ли для обо­зна­че­ния ран­них государсвтенных об­ра­зо­ва­ний, ха­рак­тер­ных для Древ­не­го Вос­то­ка (т. н. но­мо­вые го­су­дар­ст­ва). Как пра­ви­ло, ном ох­ва­ты­вал од­ну тер­ри­то­ри­аль­ную об­щи­ну, имел ес­тественные гра­ни­цы (го­ры, ре­ки, мо­ря и т. п.), кон­цен­три­ро­вал­ся во­круг хра­ма ме­ст­но­го бо­же­ст­ва.

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