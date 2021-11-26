ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение советских войск на северо-западном направлении в Великой Отечественной войне.
Образован, согласно директиве Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) от 23 августа 1941 года, в результате разделения Северного фронта на Карельский фронт и Ленинградский фронт.
Первоначально в состав Ленинградского фронта вошли 8, 23 и 48-я общевойсковые армии, Копорская, Южная и Слуцко-Колпинская оперативные группы. С 30 августа в оперативное подчинение фронту передан Балтийский флот. Из частей ВВС фронта 25 ноября 1942 года сформирована 13-я воздушная армия. В последующем в разное время в состав Ленинградского фронта входили: 4, 20, 21, 22, 42, 51, 52, 54, 55, 59 и 67-я общевойсковые, 1, 2 и 4-я ударные, 6-я и 10-я гвардейские армии, Невская и Приморская группы войск, а также 3, 14 и 15-я воздушные армии. Перед фронтом стояла задача прикрыть непосредственные подступы к Ленинграду и не допустить его захвата противником.
К концу сентября 1941 года войска фронта в ходе Ленинградской битвы 1941-1944 годов остановили германские войска, наступавшие на Ленинград с юга, финские войска - с северо-запада. С 8 сентября войска Ленинградского фронта вели боевые действия в условиях Ленинграда блокады 1941-1944 годов. В дальнейшем упорной обороной, сочетавшейся с наступательными операциями, они, при содействии Волховского фронта и Балтийского флота, заставили противника перейти к обороне, окончательно сорвав планы германского командования по захвату города. В январе 1943 года войска Ленинградского фронта и Волховского фронта провели операцию по прорыву блокады Ленинграда южнее Шлиссельбурга (Петрокрепость), в результате которой была восстановлена сухопутная связь города со страной. В ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года войска Ленинградского фронта совместно с войсками Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов и силами Балтийского флота разгромили германскую группу армий «Север», окончательно сняли блокаду Ленинграда и освободили от германских захватчиков Ленинградскую и часть Калининской областей, вступили на территорию Эстонии.
Согласно директиве Ставки ВГК от 18 апреля 1944, из части войск Ленинградского фронта создан Третий Прибалтийский фронт. Часть войск Ленинградского фронта участвовала в Выборгско-Петрозаводской операции 1944 года, в результате которой были созданы условия для вывода Финляндии из войны на стороне Германии. Войска фронта участвовали в Прибалтийской операции 1944 года, наступая на тарту-таллинском и нарвско-таллинском направлениях. Освободив континентальную часть Эстонии, войска Ленингдского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом 27 сентября - 24 ноября освободили от противника Моонзундские острова. В дальнейшем войска Ленинградского фронта занимали позиции на советско-финляндской границе и побережье Балтийского моря от Ленинграда до Риги. С апреля 1945 года, после передачи в состав Ленинградского фронта части войск Второго Прибалтийского фронта, войска фронта осуществляли блокаду курляндской группировки германских войск. Приказом наркома обороны СССР от 9 июля 1945 года Ленинградский фронт преобразован в Ленинградский ВО.
Командующие: генерал-лейтенант М.М. Попов (август - сентябрь 1941 года); Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов (сентябрь 1941 года); генерал армии Г.К. Жуков (сентябрь - октябрь 1941 года); генерал-майор И.И. Федюнинский (октябрь 1941 года); генерал-лейтенант М.С. Хозин (октябрь 1941 года - июнь 1942 года); генерал-лейтенант артиллерии, с 15 января 1943 года генерал-полковник, с 17 ноября 1943 года генерал армии, с 18 июня 1944 года Маршал Советского Союза Л.А. Говоров (июнь 1942 - июль 1945 годов).