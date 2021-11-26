ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение советских войск на северо-западном направлении в Великой Отечественной войне .

Об­ра­зо­ван, со­глас­но ди­рек­ти­ве Став­ки Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния (ВГК) от 23 августа 1941 года, в ре­зуль­та­те раз­де­ле­ния Се­вер­но­го фрон­та на Ка­рель­ский фронт и Ле­нинградский фронт.

Пер­во­на­чаль­но в со­став Ленинградского фронта во­шли 8, 23 и 48-я об­ще­вой­ско­вые ар­мии, Ко­пор­ская, Юж­ная и Слуц­ко-Кол­пин­ская опе­ра­тив­ные груп­пы. С 30 августа в опе­ра­тив­ное под­чи­не­ние фрон­ту пе­ре­дан Бал­тий­ский флот. Из час­тей ВВС фрон­та 25 ноября 1942 года сфор­ми­ро­ва­на 13-я воздушная ар­мия. В по­сле­дую­щем в раз­ное вре­мя в со­став Ленинградского фронта вхо­ди­ли: 4, 20, 21, 22, 42, 51, 52, 54, 55, 59 и 67-я об­ще­вой­ско­вые, 1, 2 и 4-я удар­ные, 6-я и 10-я гвардейские ар­мии, Нев­ская и При­мор­ская груп­пы войск, а так­же 3, 14 и 15-я воздушные ар­мии. Пе­ред фрон­том стоя­ла за­да­ча при­крыть не­по­средственные под­сту­пы к Ле­нин­гра­ду и не до­пус­тить его за­хва­та про­тив­ни­ком.

К кон­цу сентября 1941 года вой­ска фрон­та в хо­де Ле­нин­град­ской бит­вы 1941-1944 годов ос­та­но­ви­ли германские вой­ска, на­сту­пав­шие на Ле­нин­град с юга, финские вой­ска - с се­ве­ро-за­па­да. С 8 сентября вой­ска Ленинградского фронта ве­ли бое­вые дей­ст­вия в ус­ло­ви­ях Ле­нин­гра­да бло­ка­ды 1941-1944 годов. В даль­ней­шем упор­ной обо­ро­ной, со­че­тав­шей­ся с на­сту­пательными опе­ра­ция­ми, они, при со­дей­ст­вии Вол­хов­ско­го фрон­та и Балтийского фло­та, за­ста­ви­ли про­тив­ни­ка пе­рей­ти к обо­ро­не, окон­ча­тель­но со­рвав пла­ны германского ко­ман­до­ва­ния по за­хва­ту го­ро­да. В январе 1943 года вой­ска Ленинградского фронта и Вол­хов­ско­го фрон­та про­ве­ли опе­ра­цию по про­ры­ву бло­ка­ды Ле­нин­гра­да юж­нее Шлис­сель­бур­га (Пет­ро­кре­пость), в ре­зуль­та­те ко­то­рой бы­ла вос­ста­нов­ле­на су­хо­пут­ная связь го­ро­да со стра­ной. В хо­де Ле­нин­град­ско-Нов­го­род­ской опе­ра­ции 1944 года вой­ска Ленинградского фронта со­вме­ст­но с вой­ска­ми Вол­хов­ско­го, 2-го При­бал­тий­ско­го фрон­тов и си­ла­ми Балтийского фло­та раз­гро­ми­ли германскую груп­пу ар­мий «Се­вер», окон­ча­тель­но сня­ли бло­ка­ду Ле­нин­гра­да и ос­во­бо­ди­ли от германских за­хват­чи­ков Ле­нин­град­скую и часть Ка­ли­нин­ской об­лас­тей, всту­пи­ли на тер­ри­то­рию Эс­то­нии.

Со­глас­но ди­рек­ти­ве Став­ки ВГК от 18 апреля 1944, из час­ти войск Ленинградского фронта соз­дан Тре­тий При­бал­тий­ский фронт. Часть войск Ленинградского фронта уча­ст­во­ва­ла в Вы­борг­ско-Пет­ро­за­вод­ской опе­ра­ции 1944 года, в ре­зуль­та­те ко­то­рой бы­ли соз­да­ны ус­ло­вия для вы­во­да Фин­лян­дии из вой­ны на сто­ро­не Гер­ма­нии . Вой­ска фрон­та уча­ст­во­ва­ли в При­бал­тий­ской опе­ра­ции 1944 года, на­сту­пая на тар­ту-тал­лин­ском и нарв­ско-тал­лин­ском на­прав­ле­ни­ях. Ос­во­бо­див кон­ти­нен­таль­ную часть Эс­то­нии, вой­ска Ленингдского фронта во взаи­мо­дей­ст­вии с Балтийским фло­том 27 сентября - 24 но­ября ос­во­бо­ди­ли от про­тив­ни­ка Мо­он­зунд­ские острова. В даль­ней­шем вой­ска Ленинградского фронта за­ни­ма­ли по­зи­ции на советско-финляндской гра­ни­це и по­бе­ре­жье Бал­тий­ско­го моря от Ле­нин­гра­да до Ри­ги. С апреля 1945 года, по­сле пе­ре­да­чи в со­став Ленинградского фронта час­ти войск Вто­ро­го При­бал­тий­ско­го фрон­та, вой­ска фрон­та осу­ще­ст­в­ля­ли бло­ка­ду кур­лянд­ской груп­пи­ров­ки германских войск. При­ка­зом нар­ко­ма обо­ро­ны СССР от 9 июля 1945 года Ленинградский фронт пре­об­ра­зо­ван в Ле­нинградский ВО.

Ко­ман­дую­щие: генерал-лейтенант М.М. По­пов (август - сентябрь 1941 года); Мар­шал Советского Сою­за К.Е. Во­ро­ши­лов (сентябрь 1941 года); генерал ар­мии Г.К. Жу­ков (сентябрь - октябрь 1941 года); генерал-майор И.И. Фе­дю­нин­ский (октябрь 1941 года); генерал-лейтенант М.С. Хо­зин (октябрь 1941 года - июнь 1942 года); генерал-лейтенант ар­тил­ле­рии, с 15 января 1943 года генерал-полковник, с 17 ноября 1943 года генерал ар­мии, с 18 июня 1944 года Мар­шал Советского Сою­за Л.А. Го­во­ров (июнь 1942 - июль 1945 годов).

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