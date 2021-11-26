ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИТВА
ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИТВА - в Великую Отечественную войну совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск, проведённых 10 июня 1941 - 9 августа 1944 годов на северо-западном стратегическом направлении.
В целях обороны Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) и разгрома германской группы армий «Север» и финских войск между Онежским и Ладожским озёрами и на Карельском перешейке. В ленинградской битве в разное время участвовали войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, соединения Авиации дальнего действия (АДД) и Войск ПВО территории страны, Балтийский флот (БФ), Чудская, Ладожская и Онежская военные флотилии, формирования партизан, а также жители Ленинграда и Ленинградской области.
Предпринимая нападение на СССР, руководство Германии придавало исключительное значение захвату Ленинграда. По замыслу противника группа армий «Север» (командующий - генерал-фельдмаршал В. фон Лееб) в составе 16-й и 18-й полевых армий и 4-й танковой группы должна была правым крылом (4-я танковая группа) отрезать Ленинград с востока и юго-востока. Закрепление успеха возлагалось на 16-ю армию. Соединения 18-й армии получили задачу отсечь и уничтожить советские войска в Эстонии. Финским армиям - Карельской и Юго-Восточной - предстояло перейти в наступление на Карельском перешейке, а также между Онежским и Ладожским озёрами, чтобы соединиться с германскими войсками в районе Ленинграда и захватить город. Наступление группы армий «Север» поддерживал германский 1-й воздушный флот, а действия войск противника, сосредоточенных в Финляндии, - часть сил германского 5-го воздушного флота и финских ВВС.
К 10 июля 1941 года на дальних юго-западных и северо-западных подступах к Ленинграду командование противника имело 38 дивизий (32 пехотных, 3 танковые и 3 моторизованные), 1 кавалерийскую и 2 пехотные бригады (всего около 810 тысяч человек, 440 танков и штурмовых орудий, около 5,3 тысяч орудий и миномётов, около 1,2 тысячи самолётов). Германским и финским войскам противостояли Северный фронт (генерал-лейтенант М.М. Попов) в составе 7-й и 23-й общевойсковых армий (всего 8 дивизий) и Северо-Западный фронт (генерал-майор П.П. Собенников) в составе 8, 11 и 27-й общевойсковых армий (31 дивизия и 2 бригады). Всего к началу ленинградской битвы в войсках Северного и Северо-Западного фронтов и на БФ (вице-адмирал В.Ф. Трибуц) насчитывалось около 540 тысяч человек, около 700 танков, около 5 тысяч орудий и миномётов, 235 боевых самолётов и 19 боевых кораблей. Для улучшения стратегического руководства войсками ГКО СССР 10 июля 1941 образовал Главное командование Северо-Западного направления (Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов), подчинив ему Северный и Северо-Западный фронты, Северный и Балтийский флоты. На дальних и ближних подступах к городу совместными силами войск и населения строились оборонительные рубежи (общая протяжённость около 900 км), были сформированы 10 дивизий народного ополчения (около 160 тысяч человек) и десятки партизанских отрядов. Из города были эвакуированы дети, часть промышленного оборудования и культурных ценностей. Оставшаяся в городе промышленность перестраивалась на производство боевой техники, вооружения и боеприпасов.
С 10 июля 1941 года развернулось наступление германских войск на юго-западных и северо-западных подступах к Ленинграду. Почти одновременно враг нанёс удары на лужском, новгородском и старорусском направлениях, в Эстонии, на петрозаводском и олонецком направлениях. В конце июля противник вышел на рубеж рек Нарва, Луга и Мшага, где перешёл к обороне и провёл перегруппировку. На Карельском перешейке с 31 июля советские войска вели бои с наступающими финскими войсками и к 1 сентября остановили их на рубеже государственной границы 1939 года. На олонецком, петрозаводском и свирском направлениях войска РККА при поддержке Ладожской военной флотилии, ведя с 10 июля упорные бои, к концу сентября остановили противника на рубеже реки Свирь. В августе развернулись бои на ближних подступах к Ленинграду. С 8 августа германские войска перешли в наступление на красногвардейском направлении и 16 августа захватили Кингисепп, а к 21 августа вышли к Красногвардейскому укреплённому району, пытаясь обойти его с юго-востока и ворваться в Ленинград. С 22 августа по 7 сентября шли ожесточённые бои на ораниенбаумском направлении. На новгородско-чудовском направлении, где противник наносил главный удар, советские войска пытались контратаковать, но существенных результатов не добились и 19 августа оставили Новгород, а 20 августа - Чудово. Создалась опасность окружения Ленинграда.
ГКО СССР 21 августа направил в Ленинград комиссию (Н.Н. Воронов, П.Ф. Жигарев, А.Н. Косыгин, Н.Г. Кузнецов, Г.М. Маленков, В.М. Молотов), которая признала целесообразным ликвидировать Главное командование Северо-Западного направления. Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) 23 августа разделила Северный фронт на Карельский (командующий - генерал-лейтенант В.А. Фролов) и Ленинградский (М.М. Попов, с 5 сентября К.Е. Ворошилов, с 12 сентября генерал армии Г.К. Жуков) фронты; 27 августа ГКО СССР расформировал Главное командование Северо-Западного направления, а Карельский, Ленинградский и Северо-Западный (с 23 августа генерал-лейтенант П.А. Курочкин) фронты подчинил непосредственно Ставке ВГК.
Обстановка под Ленинградом оставалась чрезвычайно напряжённой. Германские войска возобновили наступление вдоль шоссе Москва - Ленинград и 25 августа захватили Любань, 29 августа - Тосно, а 30 августа вышли на реку Нева и перерезали железнодорожное сообщение Ленинграда со страной. 30 августа - 9 сентября противник вёл ожесточённые бои в районе Красногвардейска, но его атаки были отбиты. Однако 8 сентября германские войска прорвались через станцию Мга на Шлиссельбург и отрезали Ленинград с суши, началась Ленинграда блокада 1941-1944 годов. С 4 сентября противник начал артиллерийские обстрелы города и систематические налёты авиации. Выход германских соединений к Красногвардейску и Колпино вынудил советские войска, оборонявшиеся в районе Луги, отойти на север. 9 сентября германские войска нанесли главный удар из района западнее Красногвардейска, прорвали оборону советских войск в районе Красного Села и оттеснили их к юго-западным окраинам Ленинграда.
Военный совет Ленинградского фронта 17 сентября издал приказ, в котором потребовал: «Ни шагу назад с занимаемого рубежа!» Советские войска сумели остановить противника. На исход оборонительного сражения под Красногвардейском и Колпино оказало влияние начавшееся 10 сентября по указанию Ставки ВГК наступление советских войск из района Волхова на Мгу и Синявино, сковавшее значительные силы противника. Одновременно с правого берега Невы в направлении Синявина, Мга перешли в наступление войска Невской оперативной группы, которые к 26 сентября форсировали Неву и захватили небольшой плацдарм в районе Московской Дубровки (так называемый Невский пятачок). В середине сентября германские войска вышли к Финскому заливу в районе Стрельны и отрезали находившиеся западнее советские войска, которым, благодаря поддержке БФ, удалось удержать Приморский (Ораниенбаумский) плацдарм. Все попытки противника прорваться через Неву навстречу финским войскам, а также продвинуться вдоль шоссе Москва - Ленинград и штурмом взять город оказались безуспешными. Не достигли своей цели и массированные удары германской авиации по кораблям БФ и Кронштадту, нанесённые 21-23 сентября. В конце сентября линия фронта под Ленинградом стабилизировалась. План германского командования по захвату города с ходу потерпел крах, что повлекло за собой и срыв намерений противника повернуть основной силы группы армий «Север» для наступления на Москву.
В октябре 1941 года с целью деблокировать Ленинград силами Ленинградского фронта была начата Синявинская наступательная операция. Однако завершить её не удалось, так как советское ВГК было вынуждено перебросить часть войск [8 дивизий с Ленинградского (с 11 октября командующий - генерал-майор И.И. Федюнинский; с 27 октября - генерал-лейтенант М.С. Хозин; с 10 июня 1942 года - генерал-лейтенант артиллерии, с 15 января 1943 года генерал-полковник, с 17 ноября 1943 года генерал армии, с 18 июня 1944 года Маршал Советского Союза Л.А. Говоров), Северо-Западного (с 5 октября 1942 года Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко) фронтов и из резерва Ставки ВГК] на тихвинское направление, где противник развернул наступление с целью выйти к реке Свирь и соединиться здесь с финскими войсками для более надёжной блокады Ленинграда. Несмотря на сопротивление советских войск, 8 ноября противник захватил Тихвин и перерезал последнюю железную дорогу, по которой к Ладожскому озеру доставлялись грузы для осаждённого города, но прорваться к реке Свирь ему не удалось. Советские войска перешли в наступление, 20 ноября овладели Малой Вишерой, 9 декабря - Тихвином и отбросили врага за реку Волхов.
Однако положение Ленинграда продолжало оставаться тяжёлым. Запасы сырья были очень ограниченны, продовольствие и топливо на исходе. В городе начался голод. Кроме того, германское командование пыталось сломить сопротивление защитников Ленинграда бомбардировками с воздуха и обстрелом тяжёлой артиллерией. Для противодействия германской дальнобойной артиллерии на Ленинградском фронте была создана специальная фронтовая контрбатарейная группа. С лета 1942 года стали планироваться и осуществляться артиллерийские (а затем и артиллерийско-авиационные) удары по батареям, обстреливавшим Ленинград. В июне обстрелы города резко сократились, а к октябрю их интенсивность уменьшилась в 3-4 раза. Под Ленинградом зародилось массовое снайперское движение (указом Президиума ВС СССР от 6 февраля 1942 десяти лучшим снайперам Ленинградского фронта присвоено звание Героя Советского Союза, а 130 награждены орденами и медалями), активную борьбу вели партизаны, отвлекая значительные силы врага с фронта. Попытки деблокады Ленинграда в 1942 году (наступления на любанском направлении в январе-апреле и на синявинском направлении в августе-октябре) из-за недостатка сил и средств, недочётов в организации успеха не имели, однако эти активные действия советских войск сорвали готовившийся новый штурм города. Контрнаступление советских войск в ходе Сталинградской битвы 1942-1943 годов вынудило германское командование перебросить часть войск из района Ленинграда, что создало благоприятную обстановку для его деблокады
Войска 67-й армии Ленинградского фронта, 2-й ударной армии и части сил 8-й армии Волховского фронта (создан 17 декабря 1941 года; командующий - генерал армии К.А. Мерецков) при поддержке АДД, артиллерии и авиации БФ 12-30 января 1943 года встречными ударами в узком выступе между Шлиссельбургом и Синявином (южнее Ладожского озера) разорвали кольцо блокады и восстановили сухопутную связь Ленинграда со страной. Через образовавшийся коридор (шириной 8-11 км) в течение 17 суток были проложены железная дорога и автомобильная трасса, подвергавшиеся постоянным обстрелам германской артиллерии. Попытки расширить сухопутные коммуникации (наступление в феврале-марте 1943 года на Мгу и Синявино) не достигли цели. В июле-августе 1943 года на Мгинском выступе советские войска нанесли поражение войскам германской 18-й армии и не допустили переброски войск противника на другие фронты. Бои под Ленинградом сковали около 30 вражеских дивизий, что не позволило германскому командованию усиливать войска, перешедшие в марте 1943 года в контрнаступление в районе Харькова, а также в ходе Курской битвы 1943 года. В сентябре советские войска овладели мощным узлом обороны Синявино, а в октябре противник отвёл свои части на реке Волхов. В январе-марте 1944 года советское командование провело Ленинградско-Новгородскую операцию 1944 года, в результате которой было нанесено поражение германской группе армий «Север», освобождены почти вся Ленинградская область и часть Калининской области. Советские войска вступили в пределы Эстонии, сложились благоприятные условия для разгрома противника в Прибалтике и к северу от Ленинграда. Летом 1944 года войска Ленинградского и Карельского фронтов в ходе Выборгско-Петрозаводской операции 1944 года нанесли поражение войскам противника, оборонявшимся на Карельском перешейке и в Южной Карелии, что подготовило условия для освобождения Заполярья и вывода из войны Финляндии.
Ленинградская битва имела большое политическое и военно-стратегическое значение, оказала влияние на ход боевых действий на других направлениях советско-германского фронта. Советские войска под Ленинградом оттянули на себя около 20% германских войск на восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 дивизий противника. Германское командование не могло перебрасывать из-под Ленинграда крупные силы на другие участки фронта (под Москву, Сталинград, Курск). С окончанием ленинградской битвы северное крыло стратегического фронта германских войск оказалось на грани развала. Потери советских войск в ходе ленинградской битвы составили: безвозвратные –- около 980 тысяч человек, санитарные - около 1,95 миллионов человек. Многие части и соединения были преобразованы в гвардейские, награждены орденами, получили почётное наименование «Ленинградских». Свыше 350 тысяч воинов Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Указом Президиума ВС СССР от 22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Ленинграда» (всего награждено около 1,5 миллионов человек), 26 января 1945 года город награждён орденом Ленина. Указом Президиума ВС СССР от 8 мая 1965 года Ленинград награждён медалью «Золотая Звезда» и ему присвоено звание «Город-герой».