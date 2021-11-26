ЛЕЕБ Вильгельм Йозеф Франц фон

Один из военачальников нацистской Германии.

Родился в Баварии в городе Ландсберг-ам-Лех в семье офицера. В июле 1895 г. поступил на службу фаненюнкером в артиллерийский полк. В 1903 г. окончил Баварскую военную академию в Мюнхене, затем служил на штабных и командирских должностях. Участник 1-й мировой войны, воевал на Западном и Восточном фронтах. После демобилизации участвовал в подавлении революционного движения в Баварии. С октября 1919 г. продолжил военную службу в вооруженных силах Веймарской республики. До 1928 г. занимал должности командира полка, начальника артиллерии, начальника штаба и командира ряда дивизий. В 1929-1933 гг. командовал войсками 7-го военного округа (Мюнхен), 1933-1938 гг.— 2-й армейской группой в Касселе. В январе 1934 г. был произведен в генерал-майоры. В нач. 1938 г. при чистке армии от неугодного Гитлеру генералитета был уволен в отставку, но в июле вновь призван на службу и назначен командующим 12-й армией, которая в октябре того же года участвовала в оккупации Судетской области. Во время агрессии против Франции командовал группой армий «Ц» на Западном фронте. После разгрома Франции получил звание генерал-фельдмаршал. При нападении Германии на СССР командовал группой армий «Север», наступавшей через Прибалтику на Ленинград. По его приказам город на Неве подвергался артиллерийским обстрелам и бомбовым ударам. 16 января 1942 г. За провал попыток захватить Ленинград был уволен в отставку. 2 мая 1945 г. попал в плен к американцам. В ноябре 1948 г. как военный преступник был осужден американским военным трибуналом к 3 годам тюремного заключения, но был досрочно освобожден. Умер в Хоеншвангау (Бавария).