ЛАДОЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ (ЛВФ)

Лáдожская воéнная флоти́лия (ЛВФ) — озерная флотилия ВМФ СССР в годы Второй мировой войны 1939—1945 . Первый раз сформирована в период Советско-финской войны 1939—1940 для поддержки действий войск Красной армии на приозерных флангах; по окончании войны, после того как Ладожское озеро полностью оказалось под контролем СССР, переформирована в учебную базу. Второе формирование — в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 . Развернута летом 1941. После начала Ленинграда блокады в сентябре 1941 на ЛВФ легла основная задача по обеспечению сообщения города с центральными районами страны. Осуществляла перевозки войск, продовольствия, вооружения и боеприпасов в осажденный город, вывозила раненных, гражданское население и оборудование эвакуируемых предприятий. Внесла важный вклад в обеспечение функционирования «Дороги жизни» по льду Ладожского озера. Из наиболее успешных операций следует отметить отражение силами флотилии при поддержке фронтовой и флотской авиации попытки высадки десанта противника на о. Сухо в октябре 1942. В июне 1944 в рамках Свирско-Петрозаводской операции флотилия осуществила успешную Тулоксинскую десантную операцию. В июле 1944 награждена орденом Красного Знамени. В ноябре 1944 расформирована.

Лит. : Манкевич А. И. Краснознаменная Ладожская флотилия в Великой Отечественной войне. М., 1955; Исаков И. С. Военно-Морской Флот СССР в Великой Отечественной войне // Исаков И. С. Избранные труды. Океанология, география и военная история. М., 1984.