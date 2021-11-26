БЕЛОВ Павел Алексеевич На чтение: 1 минута

Советский военачальник, генерал-полковник (1944), Герой Советского Союза (1944).

Родился в городе Шуя Владимирской губернии (ныне Ивановская область) в семье служащего. Окончил высшее начальное училище, после смерти отца был вынужден пойти работать весовщиком, затем служащим в конторе железнодорожного телеграфа. В 1916 г. был призван в армию. Участник Гражданской войны , прошел путь от командира кавалерийского взвода до помощника командира полка. В 1922-1926 гг. командовал кавалерийским полком, в 1927 г. окончил курсы старшего комсостава. В 1927 г. принял отдельный кавалерийский эскадрон. С 1929 г.— помощник начальника отдела штаба Московского военного округа. С июня 1931 г.— находился для особых поручений при Реввоенсовете СССР, с декабря 1932 г.— помощник инспектора кавалерии РККА . В 1933 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В 1934-1937 гг.— помощник командира и командир кавалерийской дивизии, с июля 1937 г.— начальник штаба кавалерийского корпуса. В 1939 г. участвовал в походе советских войск в Западную Украину, с октября 1940 г. командовал горнострелковой дивизией. В марте 1941 г. назначен командиром 2-го кавалерийского корпуса. Генерал-майор П. А. Белов на передовой линии при взятии села Карамышево. Декабрь 1941 г. В начале Великой Отечественной войны корпус П. А. Белова вели упорные оборонительные бои на Южном фронте, наносил противнику чувствительные удары на пути от Прута до Белгорода. Показавший высокую боеспособность корпус вскоре был переброшен под Москву, где вновь с лучшей стороны проявил себя в ожесточенных сражениях. За отличия в боях летом-осенью 1941 г. 2-й кавалерийский корпус был в конце ноября переименован в 1-й гвардейский. Умелые действия группы генерала Белова в составе усиленного танковыми и стрелковыми подразделениями гвардейского корпуса против армии Гудериана во многом способствовали удачным оборонительным действиям 50-й армии, защищавшей Тулу . Корпус воевал в составе Юго-Западного, Брянского, Центрального, 1-го и 2-го Белорусских, 1-го и 3-го Прибалтийских фронтов. Войска под руководством П. А. Белова с честью выходили из самых сложных ситуаций. Во время Ржевско-Вяземской операции 1942 г. , оказавшись в окружении, они 6 месяцев сражались в тылу врага в районе Вязьма — Дорогобуж — Ельня. В июле 1942 г., совершив длительный марш и преодолев все заслоны противника, конники Белова прорвались через линию фронта. С лета 1942 г. и до конца войны Белов командовал 61-й армией, особо показавшей себя в битве за Днепр; участвовавшей в Гомельско-Речицкой, Белорусской и Рижской операциях; блокировавшей группировку противника на Курляндском полуострове; сражавшейся в Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях . После войны П. А. Белов командовал войсками ряда военных округов, в 1955-1960 гг.— председатель ЦК ДОСААФ.