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19.06.2026
Россия и мир накануне Первой мировой войны
Строительство Германией Багдадской железной дороги вызвало острую тревогу Англии, Франции и России, поскольку
Магистраль открывала германским войскам путь через российскую границу в Закавказье.
Проект дороги вёл к полной остановке торгового судоходства через черноморские проливы.
Она угрожала британским владениям, французским капиталам и российскому зерновому экспорту.
Германская сторона отказывалась предоставлять Франции концессии на прокладку участков магистрали.
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