ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ

Украинский и русскоязычный литератор, художник, общественный деятель. Один из создателей литературного украинского языка. Родился в семье крепостного крестьянина. При поддержке своего помещика П. Энгельгардта учился живописи. В качестве помощника художника В. Ширяева участвовал в работе над росписями петербургского Большого театра. По инициативе столичных художников был выкуплен из крепостного состояния, для чего В. Жуковским была устроена специальная лотерея, в качестве выигрыша в которой К. Брюллов представил свою картину «В. А. Жуковский». Вырученные от проведения лотереи деньги пошли на выкуп крепостного Ш. Обретя свободу, поступил в Академию художеств, учился у Брюллова. В 1840 году опубликовал сборник стихов на украинском языке «Кобзарь», в 1842 году - поэму «Гайдамаки». В 1844 году получил статус свободного художника. В 1845 году создает «Кавказ», «Завещание» и другие произведения на украинском и русском языках, работает как художник. В 1846-1847 годах – участник тайного Кирилло-Мефодиевского братства. За участие в братстве был по рекрутской повинности определен на службу рядовым солдатом 30 мая 1847 года. Служил в Оренбургском крае (Орская крепость, Новопетровское и др.) с запретом писать и рисовать. Запрет писать он имел возможность нарушать, написал повести «Княгиня», «Художник», «Близнецы». В 1857 году освобожден. Вел дневник на русском языке. В 1860 году удостоен Академией художеств звания академика по гравировке. В 1861 году был издан созданный им школьный учебник на украинском языке «Букварь южнорусский».