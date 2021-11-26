НУРМИНСКИЙ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
НУРМИНСКИЙ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ - деятель народного образования, просветитель марийского народа, литератор, этнограф.
Окончил Казанскую духовную академию (1864). Инспектор (с 1870 года) и директор (с 1874 года) народных училищ Вятской губернии, директор Самарской учительской семинарии (1884-1888), Вятской гимназии (1888-1903). Содействовал созданию сети марийских и удмуртских школ, работавших по системе Н.И. Ильминского, и открытию земского Училища для распространения сельско-хозяйственных и технических знаний и приготовления учителей в Вятке (1872, с 1880 года реальное училище). Большое внимание уделял школьному обучению девочек. Сыграл значительную роль в формировании методики одновременного обучения грамоте марийских учащихся на родном и русском языках, предложил усовершенствованный марийский алфавит. Разработал (совместно с И.К. Ивановым) «Букварь для начального обучения черемисских детей русской грамоте» (1873), в котором использовал методические идеи К.Д. Ушинского (смотри Педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского). Инициатор издания в Вятской губернии книг на марийском языке. Составил для вятского губернского статистического комитета карты и списки инородческих поселений Вятской губернии.
Сочинения:
Инородческие школы // Православное обозрение. 1864. № 7–8;
Народные училища в Вятской губернии [1768–1828 гг.] // Столетие Вятской губернии. 1780–1880. Вятка, 1881. Т. 2;
Грамотность населения Вятской губернии на 1883 г. Вятка, 1887.