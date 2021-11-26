ДАСИ́
Археологический культура раннего и среднего неолита в долине реки Янцзы.
на западе пров. Хубэй и Хунань и на востоке пров. Сычуань, в Китае. Памятники известны с 1925, выделена в 1959 после раскопок могильника Даси в у. Ушань пров. Сычуань. Характерны круглодонные корчаги с венчиком, в т. ч. на ножках-кнопках и низком поддоне, глубокие округлые чаши на среднем или низком поддоне с двумя вертикальными прорезями в верхней части поддона или на среднем расширяющемся поддоне, мелкие конические чаши на низком без прорезей или на среднем с прорезями поддоне; геометрич. орнамент по верхнему краю и торцу венчика (зигзаг из двойных линий с треугольниками внутри изгибов и др.). Встречаются триподы (сосуды на трёх ножках) на основе круглодонного горшка, трёхчастные сосуды, крупные сосуды в форме катушки, плоскодонные округлые горшки с низким горлом, покрытые рельефными горизонтальными линиями, горшки на маленьком нерасширяющемся поддоне, кубок с росписью (четырёхугольные фигуры между 5 вертикальными линиями), «грибообразные» орнаментированные изделия с полостью разной глубины (в одном случае – сквозной) и др. Есть характерные для приморской части Китая и Юго-Вост. Азии ритуальные «рюмки». Статуэтка в виде сидящего человека со стопами, прижатыми друг к другу (Люлиньси), маленькая личина (Даси). Каменные ретушированные топоры, тёсла, мотыги, наконечники копий и стрел и др. Полуземлянки с двойными стенами из бамбука или тростника, пространство между которыми заполнялось глиной, тростниковый пол, застланный рисовой соломой, имел углубления (вероятно, для хранения продуктов). Трупоположения головой на юг в сопровождении орудий труда, домашних животных, украшений из нефрита, кости и др.; на тело умершего или рядом (иногда в рот) клали рыбу; в головах иногда – бивень слона. В основе хозяйства – рисоводство, животноводство, рыболовство. Д. предшествовала культура Пэнтоушань (ок. 5200–4500), сменила – Цюйцзялин (ок. 2700–2200? до н. э.).
Автор статьи: М. Ю. Ульянов