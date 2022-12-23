МЕХЕЛИН, ЛЕОПОЛЬД ГЕНРИХ СТАНИСЛАВ

Мехелин ( фин. Mechelin) , Леопольд (Лео) Генрих Станислав (24.11.1839, Фредриксхамн, Великое княжество Финляндское, Российская империя — 26.01.1914, Гельсингфорс, ВКФ, Российская империя) — финляндский политический и государственный деятель, ученый и бизнесмен, сооснователь компании «Nokia». Родился в шведскоязычной семье. Получил юридическое образование. М. принадлежат многочисленные труды по истории государственного права Финляндии и о правовом положении Финляндии в составе Российской империи. В 1874—1882 — профессор права и экономических наук в Императорском Александровском университете в Гельсингфорсе. В 1872, 1877—1878, 1882, 1885, 1899—1904 — депутат сословного сейма Великого княжества Финляндского (ВКФ). 1882—1890 — член сената (правительства), ведал вопросами финансов, торговли и промышленности. В 1893—1903 — директор и председатель правления банка в Гельсингфорсе. Неформальный лидер движения за сохранение автономии Финляндии. В декабре 1905 был назначен вице-председателем финляндского сената, составленного из представителей либерального крыла. Принимал активное участие в разработке новой конституции. В 1908 вышел в отставку. В 1910—1913 М. был депутатом парламента ВКФ от так называемой Партии финляндских конституционалистов (основана в 1902).

Соч.: К вопросу о ближайшем определении правовых отношений между Россиею и Финляндиею / Пер. со швед. Гельсингфорс, 1909.

Лит.: Nordenstreng S. L. Mechelin, hans statsmannagarning och politiska personlighet. Helsingfors, 1936—1937; Хултин Т. Мехелин Лео // Сто замечательных финнов. Коллекция биографий. Хельсинки, 2004. С. 384—391; Россия и независимость Финляндии, 1899—1920 гг.: сборник документов: в трех томах / Сост. М. В. Зеленов, П. Хакала. М., 2021. В. В. Рогинский.