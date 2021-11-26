МАКСУДИ САДРИ
МАКСУДИ САДРИ (Максудов Садретдин Низамутдинович, в эмиграции - Максуди-Арсал) - татарский общественный деятель, учёный, публицист, сторонник джадидизма.
Сын муллы.
Получил хорошее мусульманское и европейское образование: в 1888-1901 годы последовательно учился в медресе в Казани, в школе Исмаил-бея Гаспринского в Бахчисарае, в Казанской татарской учительской школе, в 1901-1906 годы - в Стамбуле и на юридическом отделении Сорбонны в Париже.
Вернувшись в 1906 году в Казань, участвовал в создании партии Иттифак аль-муслимин, избран в её ЦК. Депутат Государственной Думы 2-го и 3-го созывов (1907-1912 годы), член мусульманской и кадетской фракций. С 1913 года гласный Казанской городской думы. После Февральской революции 1917 года участвовал в общественно-политическом движении мусульман Поволжья и Туркестана.
Автор проекта культурно-национальной автономии тюркоязычных народов России.
В январе 1918 года избран председателем Милли идаре («Национального управления») в Казани, после упразднения которого весной 1918 года эмигрировал. В начале 1920-х годов жил в Париже, преподавал в Институте исламоведения при Парижском университете (1923-1924 годы).
В 1925 году по приглашению М.К. Ататюрка переехал в Турцию. Депутат Великого национального собрания Турции (1930-1938 годы), профессор юридического факультета Стамбульского университета (1934-1945 годы).
Автор многочисленных сочинений по языкознанию, истории тюркских государств, государственному праву.
Сочинения:
Hukukun umumi esaslari. Ankara, 1937;
Türk tarihi ve hukuk. İst., 1947;
Milliyet duygusunun sosyolojik esaslari. İst., 1955.