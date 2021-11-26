КУРМАНГАЗЫ САГЫРБАЕВ
КУРМАНГАЗЫ САГЫРБАЕВ - Казахский традиционный музыкант, домбрист.
Прославился как кюйши, то есть создатель и исполнитель программных пьес - кюев для домбры. Наибольшую известность получили кюи, посвящённые природе [«Сары арка» («Золотая степь»), «Алатау», «Кобык шашкан» («Бушующий вал»; создан под впечатлением наводнения)], героям и событиям народных легенд [«Кызыл кайын серпер» («Лук красной берёзы»), «Аксак кулан» («Хромой саврасый»)] и другие. События 1836-1837 годов (народное восстание в Букеевской Орде) предположительно послужили основой для кюя «Кишкентай» («Меньшой»), а факты биографии Курманганзы Сагырбаева (за бунтарские настроения он подвергался преследованиям властей, отбывал заключение в тюрьме в Оренбурге) - для кюев «Турмеден кашкан» («Бегство из тюрьмы»), «Кисен ашкан» («Освобождение от оков») и другие. Кюи Курманганзы Сагырбаева (всего около 70) записывались от его учеников (среди них - Д. Нурпеисова) и последователей начиная с 1920-х годов. (А. В. Затаевич, затем Б. Г. Ерзакович и другие исследователи). Мелодика кюев использована в 6-й симфонии Е. Г. Брусиловского, симфоническое кюе «Серпер» Е. Рахмадиева, опере А. и Г. Жубановых «Курмангазы» (1987 год, Алма-Ата).
Сочинения:
Кюи / Сост. А. Жубанов. А.-А., 1961 (на казах. яз.)
Сары-Арка. Алматы, 2001 (на казах. яз.)