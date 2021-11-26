КУРАТОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
КУРАТОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - Коми поэт, основоположник коми-литературы.
Родился в семье священника. Учился в Вологодской духовной семинарии (1854-1860 годы). В 1861–65 годах преподавал в духовно-приходском уч-ще Усть-Сысольска. С 1866 года жил в Средней Азии.
В раннем творчестве (1852–65 годы) Куратов обращается к теме деревни, создавая галерею образов сельских жителей с их характерным мировосприятием и жизненной философией: стихотворения «Коми язык» («Коми кыв», 1857 год), «Песня, моя песня» («Сьылан меям, сьылан», 1860 год), «Старая дева» («П̈ oрысь ныв», 1862 год), «Парень бедняк» («Гöль зон», 1864 год) и другие. После 1865 акценты в творчестве Куратова смещаются в сторону философской и гражданской лирики: стихотворения «Тьма» («Пемыд», 1865 год), «Опять в душе моей темно» («Со бара пемыд лолын лоис», 1865 год), «Самсон» (1865 год). Для поздней лирики характерны эсхатологические мотивы и тема мессианской жертвенности поэта: стихотворения «Вот каким я его знаю» («Со кыдз сiйöс тöда ме», 1867 год), «Смерть юноши» («Кулöм том мортлöн», 1867 год), «Ой, жизнь, ты жизнь» («Ой, олöм, олöм», 1867 год, русский перевод 1999 год), поэма «Записки слепого» («Пасъяс синтöмлöн», 1875 год).
Большое место в наследии Куратова занимают переводы на коми язык произведений И. А. Крылова, А. С. Пушкина, Р. Бёрнса, И. В. Гёте, Горация, Анакреонта и других. Куратову принадлежит также ряд работ по лингвистике, в том числе по грамматике коми-языка.
Сочинения:
Художественные произведения. Сыктывкар, 1939 год (на коми языке)
Лингвистические работы. Сыктывкар, 1939 год
Моя муза не продажна: Избранные стихи. Сыктывкар, 2007 год