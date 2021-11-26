КУРАТОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

КУРАТОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - Коми поэт, основоположник коми-литературы.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. Учил­ся в Во­ло­год­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (1854-1860 годы). В 1861–65 годах пре­по­да­вал в ду­хов­но-при­ход­ском уч-ще Усть-Сы­соль­ска. С 1866 года жил в Средней Азии.

В ран­нем твор­че­ст­ве (1852–65 годы) Куратов об­ра­ща­ет­ся к те­ме де­рев­ни, соз­да­вая га­ле­рею об­ра­зов сель­ских жи­те­лей с их ха­рак­тер­ным ми­ро­вос­прия­ти­ем и жиз­нен­ной фи­ло­со­фи­ей: сти­хо­тво­ре­ния «Ко­ми язык» («Ко­ми кыв», 1857 год), «Пес­ня, моя пес­ня» («Сьы­лан ме­ям, сьы­лан», 1860 год), «Ста­рая де­ва» («П̈ oрысь ныв», 1862 год), «Па­рень бед­няк» («Гöль зон», 1864 год) и другие. По­сле 1865 ак­цен­ты в твор­че­ст­ве Куратова сме­ща­ют­ся в сто­ро­ну фи­лософской и гражданской ли­ри­ки: сти­хо­тво­ре­ния «Тьма» («Пе­мыд», 1865 год), «Опять в ду­ше мо­ей тем­но» («Со ба­ра пе­мыд ло­лын ло­ис», 1865 год), «Сам­сон» (1865 год). Для позд­ней ли­ри­ки ха­рак­тер­ны эс­ха­то­ло­гические мо­ти­вы и те­ма мес­си­ан­ской жерт­вен­но­сти по­эта: сти­хо­тво­ре­ния «Вот ка­ким я его знаю» («Со кыдз сiйöс тöда ме», 1867 год), «Смерть юно­ши» («Ку­лöм том мортлöн», 1867 год), «Ой, жизнь, ты жизнь» («Ой, олöм, олöм», 1867 год, русский перевод 1999 год), по­эма «За­пис­ки сле­по­го» («Пасъ­яс синтöм­лöн», 1875 год).

Боль­шое ме­сто в на­сле­дии Куратова за­ни­ма­ют пе­ре­во­ды на ко­ми язык про­из­ве­де­ний И. А. Кры­ло­ва, А. С. Пуш­кина , Р. Бёрн­са, И. В. Гё­те , Го­ра­ция, Анак­ре­он­та и других. Куратову при­над­ле­жит так­же ряд ра­бот по лин­гвис­ти­ке, в том числе по грам­ма­ти­ке ко­ми-язы­ка.

Сочинения:

Ху­до­же­ст­вен­ные про­из­ве­де­ния. Сык­тыв­кар, 1939 год (на ко­ми язы­ке)

Лин­гвис­ти­ческие ра­бо­ты. Сык­тыв­кар, 1939 год

Моя му­за не про­даж­на: Из­бран­ные сти­хи. Сык­тыв­кар, 2007 год