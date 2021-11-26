КУЛАХМЕТОВ ГАФУР ЮНУСОВИЧ
КУЛАХМЕТОВ ГАФУР ЮНУСОВИЧ - татарский писатель.
Родился в семье мелкого промышленника. Окончил Казанскую учительскую школу (1902 год), до 1912 года преподавал. Участвовал в нелегальных кружках социал-демократов, переводил на татарский язык и распространял агитационную литературу, подвергся аресту (1905 год). В своих художественных произведениях облекал революционно-социалистические идеи в аллегорические образы, поэтические метафоры: пьесы «Две мысли» («Йке фикер», 1906 год, поставлена в 1919 году под названием «Чёрное и красное», опубликовано в 1929 году) и «Молодая жизнь» («Яшь гомер», 1908 год, поставлено в 1917 году), где впервые в татарской литературе изобразил жизнь рабочих и представителей революционной интеллигенции; рассказ «Разрушенный мол» («Уалган мол», 1906 год), где мощь народного единства передана в образе потока, разрушающего преграды, и другие.
Среди других произведений - исторический труд «Страницы истории» («Тарих сəхифəлəре», 1909 год), публицистические статьи.
Сочинения:
Избранное. Казань, 1981 год (на татарском языке);
Разрушенный мол: [Драмы и рассказы]. Казань, 1981 год.