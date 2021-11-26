КУЛАХМЕТОВ ГАФУР ЮНУСОВИЧ

КУЛАХМЕТОВ ГАФУР ЮНУСОВИЧ - татарский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье мел­ко­го про­мыш­лен­ни­ка. Окон­чил Ка­зан­скую учи­тель­скую шко­лу (1902 год), до 1912 года пре­по­да­вал. Уча­ст­во­вал в не­ле­галь­ных круж­ках со­ци­ал-де­мо­кра­тов, пе­ре­во­дил на татарский язык и рас­про­стра­нял аги­тационную литературу, под­верг­ся аре­сту (1905 год). В сво­их ху­дожественных про­из­ве­де­ни­ях об­ле­кал ре­во­люционно-со­циа­ли­стические идеи в ал­ле­го­рические об­ра­зы, по­этические ме­та­фо­ры: пье­сы «Две мыс­ли» («Йке фи­кер», 1906 год, поставлена в 1919 году под названием «Чёр­ное и крас­ное», опубликовано в 1929 году) и «Мо­ло­дая жизнь» («Яшь го­мер», 1908 год, поставлено в 1917 году), где впер­вые в татарской литературе изо­бра­зил жизнь ра­бо­чих и пред­ста­ви­те­лей ре­во­люционной ин­тел­ли­ген­ции ; рас­сказ «Раз­ру­шен­ный мол» («Уал­ган мол», 1906 год), где мощь народного един­ст­ва пе­ре­да­на в об­ра­зе по­то­ка, раз­ру­шаю­ще­го пре­гра­ды, и другие.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний - ис­то­рический труд «Стра­ни­цы ис­то­рии» («Та­рих сə­хи­фə­лə­ре», 1909 год), пуб­ли­ци­стические ста­тьи.

Сочинения:

Из­бран­ное. Ка­зань, 1981 год (на татарском языке);

Раз­ру­шен­ный мол: [Дра­мы и рас­ска­зы]. Ка­зань, 1981 год.