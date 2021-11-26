КОДЗОКОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ

Кодзоков, Дмитрий Степанович (имя при рождении — Лукман) (1818, аул Абуково, Ставропольский край — 1893, Владикавказ) — кабардинский и российский общественный деятель, просветитель.

Из семьи военного. С конца 1820-х — в Москве, воспитывался в семье А. С. Хомякова . Окончил частный пансион М. Г. Павлова (1834), историко-филологическое отделение философского факультета Московского университета (1838; первый кабардинец, окончивший Московский университет). Автор романа «Дева закубанская, или Любовь до могилы» (1836) и книги «Стихотворения молодого черкеса» (1837). Служил в Московской палате уголовного суда (1838—1839).

В 1839 вернулся на родину. Изучал кавказские и восточные языки, народные обычаи, фольклор. Планировал организацию образцово-показательных крестьянских хозяйств. В 1840 познакомился с М. Ю. Лермонтовым. Чиновник Нахичеванского таможенного поста (1845), столоначальник управления Закавказского таможенного округа (с августа 1845), правитель канцелярии округа (с 1847), старший чиновник по особым поручениям при управлении (1850—1851). В 1852—1857 — чиновник 6-го жандармского округа. С 1857 — пристав «Калаусо-Саблинского и Бештово-Кумских народов» (ногайцев) Ставропольской губернии. В 1859 — старший чиновник особых поручений при Кутаисском генерал-губернаторе, с 1861 — в управлении наместника Кавказского. В 1863—1869 — председатель «Комиссии по разбору личных и поземельных прав» жителей Терской области. Предостерегал императора Александра II от торопливости в проведении на Кавказе реформ, которые оставались непонятными для большей части горцев, что, по мнению К., могло привести к социальным потрясениям.

Способствовал открытию в 1868 Владикавказского ремесленного (сельскохозяйственного) училища. В декабре 1869 К. был выделен участок земли (2356 десятин) на правом берегу реки Подкумок, где весной 1870 он создал коннозаводской рассадник. Действительный статский советник (1871). С 1888 в отставке.

Соч.:Стихи. Нальчик, 1991.

Лит.: Айларова С. А. Д. С. Кодзоков в 30—70-е гг. XIX века: просветитель, реформатор, хозяйственник // Источник. Владикавказ, 2007. Вып. 1 (40); Кумыков Т. Х. Дмитрий Кодзоков. Нальчик, 1985.