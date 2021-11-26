КАЗБЕГИ АЛЕКСАНДР
КАЗБЕГИ АЛЕКСАНДР - грузинский писатель.
Родился в семье князя, правителя Горского округа. В 1866 году поступил в Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию в Москве. Не закончив её, в 1870 году вернулся на родину. Вскоре покинул дом и в течение 7 лет был пастухом. В 1879 году переехал в Тифлис, где сотрудничал в газете «Дроеба». В 1886 году заболел тяжёлым психическим расстройством.
Все основные произведения Казбеги относятся к периоду 1880-1885 годов: роман «Элгуджа» (1881 год); повести «Элисо», «Отцеубийца» (обе 1882 год), «Цико» (1883 год), «Отверженная», «Хевисбери Гоча» (обе 1884 год), «Пастырь» (1885 год); очерк «Мохевцы и их жизнь» (1880 год); пьесы «Один из несчастных» (поставлена в 1880 году), «Арсен» (поставлена в 1882 году) и др.
Казбеги описывал обычаи и психологию горцев, романтизируя их отношение к чести, дружбе, любви; создавал образы мужественных борцов против произвола царских чиновников. Одна из его центральных тем - противоречие между личностью и патриархально-родовым обществом, законы которого он идеализировал. Прославился также описаниями природы Грузии.
Перевёл на грузинский язык «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Ромео и Джульетту» У. Шекспира, стихи М. Ю. Лермонтова. Из повести Казбеги «Отцеубийца» заимствована партийная кличка И. В. Сталина (Коба).
Сочинения:
Элисо. Повести и рассказы. М., 1964;
Избранное. Тб., 1974.