КИРГИЗЫ

КИРГИЗЫ - народ, основное население Киргизии .

Численность 3,1 миллиона человек (1999 год, перепись). Живут также на северо-востоке Узбекистана (свыше 240 тысяч человек), востоке Таджикистана (свыше 80 тысяч человек, в основном в Горно-Бадахшанской области), на севере Китая (160,8 тысяч человек - 2000 год, перепись; в основном в Кызылсу-Киргизском автономном округе, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в провинции Хэйлунцзян во Внутренней Мон­го­лии ), на северо-востоке Афганистана [около 1 тысячи человек - Большой и Малый Памир, Гиндукуш, провинция (вилаят) Бадахшан], северо-западе Пакистана (60 тысяч человек), в России (31,8 тысяч человек - 2002 год, перепись; по оценкам - до 1 миллиона человек, 2007 год) и др. Общая численность около 4 миллионов человек (2008 год, оценка). К киргизам близка тюркоязычная в прошлом группа хотонов на северо-западе Монголии (в районе Улангома и по реке Убса).

Говорят на киргизском языке. До 20% киргизов (в основном в Бишкеке) считают родным русский язык. Верующие - му­суль­ма­не -сун­ни­ты. С конца XX века рас­про­ст­ра­ня­ет­ся про­те­стан­тизм .

Киргизы сложились на основе различных тюрко- и монголоязычных народов, ассимилировавших более раннее ираноязычное население. В I-м тысячелетии на Тянь-Шань переселялись племена, ранее подвластные кыргызам енисейским (от которых унаследовали свой этноним), в том числе кипчаки (к ним восходят современные племена тёолёс, мундуз, кыпчак, кангды, кушчу, бугу, предположительно - солто, саяк, багыш, кара багыш, сары багыш, чонг багыш, джедигер), в XII-XIV веках - кидани (современное племя кытай), в начале XIII века - разгромленные Чингисханом найманы (современное племя найман), в 1260-е годы - разбитые Хубилаем сторонники Ариг-Буги.

В XV-XVIII века в состав киргизов вливались монголы (монгольское происхождение, по-видимому, имеют племена черик, нойгут, баргы, монголдор), казахи и ногайцы (современные племена чекир саяк, жетыген, саруу), узбеки, уйгуры и др. В середине XVII - середине XVIII века большая часть киргизов была оттеснена ойратами на юго-запад в Ферганскую долину и на территорию современного Таджикистана; часть ойратов, уцелевших после разгрома Джунгарского ханства в 1755-1758 годах, вошла в состав киргизов (сарт-калмаки).

К XIX веку киргизы имели сложную родоплеменную структуру. Группировка отуз уул (тридцать сыновей) включала правое (он) и левое (сол) крыло. Правое крыло делилось на ветви: тагай (племена: солто, сары багыш, чекир саяк и саяк - в Чуйской области, на западе Иссык-Кульской области и севере Нарынской области; джедигер, багыш, монголдор и бугу - на юге Джалал-Абадской области, юге и востоке Нарынской и Иссык-Кульской областей), адигине (племена: джору, бёрю, баргы, кара багыш и сарттар - Ферганский и Алайский хребты в Ошской области) и мунгуш (племена джагалмай и кош тамга - восток Ферганской котловины и Алайской долины на юго-востоке и северо-западе Ошской области).

Левое крыло включало племена: басыз, мундуз, чонг багыш, кытай, жетыген - на юго-западе Нарынской области, севере Ошской области, юго-востоке и северо-западе Джалал-Абадской области, западе Таласской области; тёбёй - в Чуйской области и на среднем Нарыне; кушчу и саруу - к югу от озера Иссык-Куль. Группировка ичкилик населяла юго-западную Киргизию [племена: кесек, ават, кыпчак, найман, бостон, кангды (канглы), нойгут, тейит, тёолёс - в Баткенской области и на западе и юге Ошской области].

Иллюстрация:

Кир­гиз из Ка­ра­кола. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)