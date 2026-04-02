Как Россия принесла национальным окраинам свободу от рабства Те, кто на Западе и у нас любят поговорить о "рабской сущности" России, почему-то забывают, что именно приход России положил конец рабству на её южных границах – в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии.

Те, кто на Западе и у нас любят поговорить о "рабской сущности" России, почему-то забывают, что именно приход России положил конец рабству на её южных границах – в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии.

Крым

Собственно, до прихода русских Крымское ханство и жило в основном за счёт грабительских набегов и продажи захваченных рабов. Причём у истоков работорговли стояли… европейцы. Именно генуэзцы через свои крымские колонии наладили постоянный "экспорт" в Европу тысяч захваченных рабов, в том числе христиан. Когда в Крым пришли турки, захватившие генуэзские колонии, этот "бизнес" был продолжен. Центрами работорговли стали турецкие города в Крыму – Кафа (Кефе), Азов (Азак) и Керчь (Керш). По некоторым данным, ежегодно из Крыма вывозили порядка 10 тыс. одних только славян из России и Польши, что за период с 1500 года по 1700 год даёт огромную цифру – около 2 млн. человек.

Надо ли удивляться, что уже первое успешное вторжение русской армии в Крым под командой Миниха в 1736 году сопровождалось разгромом ряда центров работорговли и физическим уничтожением работорговцев. Однако полностью с работорговлей в Крыму удалось покончить только при последовавшим за победоносными войнами 1774-1783 годах присоединением его к России.

Кавказ

Любители поговорить про завоевание "крепостнической" Россией "свободолюбивого" Кавказа не любят вспоминать о том, что основой процветания большинства кавказских племён была именно "набеговая экономика" – разбойничьи налёты, сопровождавшиеся захватом рабов и продажей их в Турцию. Центрами работорговли на Кавказе были, в частности, дагестанские селения Джар и Эндери. Согласно рапорту русского генерала Вельяминова, у горцев в 1837 году за рабов (цены на мужчин и женщин практически совпадали) платили от 70 руб. серебром за 5-летних и до 250 руб. за 20-летних. При этом даже захват и продажа одного раба позволял семье горца безбедно жить целый год.

Ещё большими были аппетиты военного сословия, составлявшего серьёзную конкуренцию крымско-татарским работорговцам. Доходило до того, что феодал мог совершать налёты даже на деревни "единокровных", угоняя скот и людей в рабство. Впрочем, нередки были случаи, когда те же черкесы-крестьяне в голодные годы сами продавали в рабство собственных детей, надеясь, что мальчики в войсках, а девочки в гаремах, может быть, сделают себе карьеру. Дань крымскому хану пограничные племена тоже платили рабами. Причём, купить "дешёвого" раба на Кавказе и перепродать его через крымские рынки было делом выгодным.

С приходом русских для черкесской знати искоренение рабства обернулось ломкой всего экономического уклада: в собственном хозяйстве использовать рабов было невыгодно, а работорговля позволяла покупать оружие… для борьбы с русскими. Надо ли удивляться, что последовавший вслед за отменой крепостного права в России массовый исход черкесов в Турцию 1863-1864 годах, стоивший им в пути огромных жертв, инициирован был с подачи турецких агентов именно черкесской знатью, сумевшей вывезти в Турцию около 100 тыс. своих рабов. Как и тому, что именно запрет "набеговой экономики" и работорговли, а отнюдь не "покорение свободолюбивых горских народов" стал одной из главных причин полувековой Кавказской войны, в которой набеги за рабами подавались как "джихад против неверных".

Средняя Азия

Здесь до прихода русских рабство процветало повсеместно. В Бухаре, Самарканде, Каракуле, Карши и Чарджу туркмены, казахи и киргизы продавали на рабовладельческих рынках захваченных ими русских, персидских и калмыцких рабов. После захвата русскими войсками Самарканда в 1868 году в городе оказалось более 10 тыс. рабов. В Бухарском эмирате имелось до 30 тыс. рабов, в Хивинском ханстве — до 40 тыс. Причём, после взятия русскими войсками Хивы в 1873 году, только в самом городе оказалось 29.300 персидских рабов.

Ещё в мае 1808 года император Александр I запретил трём ранее присоединившимся к России казахским родам (жузам) продавать своих детей в Хиву и велел российским подданным по возможности выкупать на пограничной линии казахских детей, и при достижении ими 25-летия, отпускать их на свободу. Впоследствии эту практику царь распространил на рабов всех национальностей и запретил работорговлю.

В Хивинском ханстве девушек-рабынь тут же растаскивали по гаремам, мужчин же принуждали принять Ислам. Также русский путешественник XVIII века, Филипп Сергеевич Ефремов, в своей книге «Странствование Филиппа Ефремова в Киргизской Степи, Бухарии, Хиве, Персии, Тибете и Индии и возвращение его оттуда чрез Англию в Россию», изданной в 1811 году, упоминает следующий обычай обращения с рабами: «Если кто из сих пленных уйдет и будет пойман, то бывает лишаем ушей и носа; также ему подрезывают пяты и насыпают в то место конской мелко изрубленной волос; после сего на пяты никак нельзя уже ступать, но ходить должно очень тихо на пальцах; иногда же мучат его или умерщвляют» (указ. соч., стр. 196).

С приходом русских в 1873 году между Российской империей и Хивинским ханством был подписан Гендемианский мирный договор, по которому рабство и работорговля запрещались: хан Мухаммад Рахим-хан II официально отменил рабство и освободил одномоментно около 40тыс. рабов всех национальностей.

24 сентября 1873 года между Российской империей и Бухарским эмиратом был подписан Шахрисябзский договор, согласно которому эмир Бухары Музаффар бин Насрулла пообещал русским отменить рабство в 1883 году при условии, что бывшие рабы останутся со своими рабовладельцами до этого времени, после чего им будет предоставлено право выкупиться на свободу. В 1876 году к России было присоединено Кокандское ханство , что означало автоматическую отмену рабства и там.

Впрочем, тайная торговля рабами в Бухарском эмирате, Хивинском ханстве и Фергане существовала до середины 1880-х годов. "Народная традиция" оказалась живучей: уже в ХХ веке, во время Гражданской войны из-за голода 1918—1923 гг. в Средней Азии многие семьи продавали девочек. Причём, цены на женщин резко снизились и были ниже стоимости верблюда, поэтому узбечек покупали оптом – целыми партиями. А окончательно с работорговлей в Средней Азии смогла покончить только в СССР, при советской власти.

Таким образом, приход России во все вышеперечисленные регионы не принёс туда "колониальное рабство", а напротив, освободил их от наиболее мерзких проявлений рабства.