ИНОРОДЦЫ

ИНОРОДЦЫ - В Российской империи в XIX - начала XX веков коренные народы Сибири и Средней Азии, юго-восточной и северо-восточной части Европейской Рос­сии («вос­точ­ные» Инородцы), а так­же ев­реи иу­дей­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния («за­пад­ные» Инородцы).

По­след­ние бы­ли вклю­че­ны в со­став инородцев как ино­вер­цы; ев­реи, при­ни­мав­шие хри­сти­ан­ст­во , пе­ре­ста­ва­ли рас­смат­ри­вать­ся как инородцы. Тер­мин «инородцы» вве­дён в официальное упот­реб­ле­ние Ус­та­вом об управ­ле­нии ино­род­цев 1822 года (до это­го ко­рен­ные на­ро­ды Си­би­ри име­но­ва­лись ясач­ны­ми людь­ми), ко­то­рый раз­де­лил ко­рен­ное на­се­ле­ние Си­би­ри (ана­ло­гич­ное раз­де­ле­ние при­ме­ня­лось впос­лед­ст­вии по от­но­ше­нию и к не­ко­то­рым груп­пам инородцев за пре­де­ла­ми Си­би­ри) на осед­лых инородцев (име­ли по­сто­ян­ное ме­сто про­жи­ва­ния, но бы­ли языч­ни­ка­ми или му­суль­ма­на­ми ); ко­че­вых инородцев (ме­няв­ших нес­коль­ко раз в год своё ме­сто жи­тель­ст­ва); бро­дя­чих инородцев, или «лов­цов» (пе­ре­хо­див­ших «с од­но­го мес­та на дру­гое по ре­кам и уро­чи­щам»). Ев­реи иу­дей­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния от­не­се­ны к инородцам в 1835 году.

К концу XIX века «вос­точ­ные» инородцы про­жи­ва­ли главным образом в Си­би­ри (бу­ря­ты, ко­ря­ки, нен­цы, эвен­ки, юка­ги­ры, яку­ты и другие) и в среднеази­атских вла­де­ни­ях Рос­сии (тад­жи­ки, турк­ме­ны, уз­бе­ки и другие), а так­же в Ме­зен­ском и Пе­чор­ском уез­дах Ар­хан­гель­ской губернии (нен­цы), Ас­т­ра­хан­ской и Став­ро­поль­ской гу­бер­ни­ях (кал­мы­ки); инородцы счи­та­лись так­же ка­за­хи Бу­ке­ев­ской Ор­ды, гор­ские на­ро­ды Кав­ка­за. «Вос­точ­ные» инородцы ос­во­бо­ж­да­лись от рек­рут­ской (с 1874 года во­ин­ской) по­вин­но­сти (в Первую ми­ро­вую вой­ну бы­ло мо­би­ли­зо­ва­но около 10 тысяч си­бир­ских инородцев, од­на­ко к ТВД они от­прав­ле­ны не бы­ли и их вско­ре де­мо­би­ли­зова­ли). Осед­лые инородцы управ­ля­лись и су­дились по об­ще­рос­сий­ским за­ко­нам, за­писы­ва­лись в со­сло­вия куп­цов, ме­щан или государственных кре­сть­ян. Ко­че­вые инородцы, пе­рей­дя к осед­ло­му об­ра­зу жиз­ни, име­ли пра­во за­пи­сать­ся в со­сло­вия куп­цов, ме­щан или государственных кре­сть­ян (с со­хра­не­ни­ем сво­бо­ды от рек­рут­ской по­вин­но­сти). Ко­че­вые и бро­дя­чие инородцы име­ли осо­бые ор­га­ны са­мо­управ­ле­ния. В конце 1890-х годов - начале 1900-х годов для над­зо­ра за са­мо­управ­ле­ни­ем си­бир­ских инородцев вве­де­ны долж­но­сти кре­сть­ян­ских и ино­род­че­ских на­чаль­ни­ков, ана­ло­гич­ные долж­но­стям зем­ских на­чаль­ни­ков в Ев­ропейской Рос­сии. По гражданским де­лам и за мел­кие про­ступ­ки ко­че­вые и бро­дя­чие инородцы су­ди­лись по нор­мам обыч­но­го пра­ва, по уго­лов­ным де­лам и пре­сту­п­ле­ни­ям, со­вер­шён­ным в русских го­родах и се­ле­ни­ях, - по об­ще­рос­сий­ским за­ко­нам.

До 1915 года тер­ри­то­рия про­жи­ва­ния «за­пад­ных» инородцев бы­ла ог­ра­ни­че­на чер­той осед­ло­сти (во 2-й половине XIX - начале XX веков за её пре­де­ла­ми мог­ли се­лить­ся иу­деи - пред­ста­ви­те­ли оп­ре­де­лён­ных со­ци­аль­но-про­фес­сио­наль­ных групп). Они при­над­ле­жа­ли в основном к со­сло­ви­ям ме­щан, ре­мес­лен­ни­ков, куп­цов и по­чёт­ных гра­ж­дан, под­чи­ня­лись об­щей ад­ми­ни­ст­ра­ции. В го­ро­дах «за­пад­ные» инородцы жи­ли вме­сте с ос­таль­ным на­се­ле­ни­ем (од­на­ко до 1844 года об­ра­зо­вы­ва­ли свою собственную об­щи­ну во гла­ве с ка­га­ла­ми); в сель­ской ме­ст­но­сти они со­став­ля­ли отдельные сель­ские об­ще­ст­ва. «За­пад­ные» инородцы бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны от рек­рут­ской по­вин­но­сти до 1827 года (вме­сто вы­пол­не­ния по­вин­но­сти они пла­ти­ли осо­бый сбор). Иу­деи под­ле­жа­ли су­ду главным образом по об­ще­рос­сий­ским за­ко­нам. В раз­ное вре­мя су­ще­ст­во­ва­ли различные ог­ра­ни­че­ния на за­ня­тие государственных долж­но­стей для «за­пад­ных» инородцев. С 1880-х годов пра­ви­тель­ст­во ог­ра­ни­чи­ва­ло их до­лю в сред­них и выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях.

Ко­че­вые и бро­дя­чие инородцы Си­би­ри пла­ти­ли ясак, кал­мы­ки, ко­че­вые на­ро­ды За­кас­пий­ской области и Тур­ке­ста­на - ки­би­точ­ную по­дать. Сбо­ры с «вос­точ­ных» инородцев бы­ли ме­нее об­ре­ме­ни­тель­ны, чем на­ло­ги, взи­мав­шие­ся с других ка­те­го­рий на­се­ле­ния. «За­пад­ные» инородцы пла­ти­ли об­ще­го­су­дар­ст­вен­ные на­ло­ги, а так­же ко­ро­боч­ный и (с 1844 года) свеч­ной сбо­ры на уп­ла­ту не­дои­мок по государственным на­ло­гам, на со­дер­жа­ние еврейских учи­лищ, бла­го­тво­рительные це­ли, городское бла­го­ус­т­рой­ст­во и другое.

За­ко­но­да­тель­ст­во об инородцах бы­ло об­шир­ным. По­ло­же­ние «вос­точ­ных» инородцев на­ря­ду с Ус­та­вом об управ­ле­нии ино­род­цев 1822 года рег­ла­мен­ти­ро­ва­лось по­ло­же­ния­ми об управ­ле­нии кал­мыц­ким на­ро­дом от 23 апреля (5 мая) 1847 года, об управ­ле­нии Тур­ке­стан­ским кра­ем от 12(24) июня 1886 года, об уп­рав­ле­нии об­лас­тей Ак­мо­лин­ской, Се­ми­па­ла­тин­ской, Се­ми­ре­чен­ской, Ураль­ской и Тур­гай­ской от 25 марта (6 апреля) 1891 года и другим. За­ко­но­да­тель­ст­во о «за­пад­ных» инородцах раз­ра­ба­ты­ва­лось в XIX веке главным образом ев­рей­ски­ми ко­ми­те­та­ми.

Российское пра­ви­тель­ст­во ве­ло по­пе­чи­тель­скую по­ли­ти­ку по от­но­ше­нию к «вос­точ­ным» инородцам, ока­зы­ва­ло им про­до­вольственную и медицинскую по­мощь, при­ни­ма­ло ме­ры к уре­гу­ли­ро­ва­нию взаи­мо­от­но­ше­ний ме­ж­ду ро­допле­мен­ной зна­тью и основным на­се­ле­ни­ем, стре­ми­лось к ог­ра­ж­де­нию инородцев от не­эк­ви­ва­лент­ной тор­гов­ли с при­шлым на­се­ле­ни­ем, а так­же от рас­про­стра­не­ния пьян­ст­ва. Од­на­ко этим ме­рам за­час­тую пре­пят­ст­во­ва­ли зло­упот­реб­ле­ния ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. С конца XIX века для соз­да­ния фон­да зе­мель, пред­на­зна­чен­ных для пе­ре­се­лен­цев из Ев­ропейской Рос­сии, пра­ви­тель­ст­во со­кра­ща­ло зе­мель­ный фонд, за­кре­п­лён­ный ра­нее для про­жи­ва­ния «вос­точ­ных» инородцев. По­ли­ти­ка российского пра­ви­тель­ст­ва по от­но­ше­нию к «за­пад­ным» инородцам бы­ла на­прав­ле­на на их хри­стиа­ни­за­цию. Российское пра­ви­тель­ст­во различными льго­та­ми по­ощ­ря­ло пе­ре­ход «за­пад­ных» инородцев к за­ня­тию сель­ским хо­зяй­ст­вом. Все инородцы, как «вос­точ­ные» (за ис­клю­че­ни­ем бро­дя­чих), так и «за­пад­ные», с 1906 года поль­зо­ва­лись пра­вом уча­стия в вы­бо­рах в Государственную ду­му.

В ши­ро­ком смыс­ле инородцами на­зы­ва­лись (осо­бен­но в конце XIX - начале XX веков) все под­дан­ные российского им­пе­ра­то­ра, не от­но­сив­шие­ся к славянским на­ро­дам, например та­та­ры, баш­ки­ры.

Дополнительная литература:

Са­мо­ква­сов Д. Я. Сбор­ник обыч­но­го пра­ва си­бир­ских ино­род­цев. Вар­ша­ва, 1876;

Ор­шан­ский И. Г. Рус­ское за­ко­но­да­тель­ст­во о ев­ре­ях. СПб., 1877;

Го­ли­цын Н. Н. Ис­то­рия рус­ско­го за­ко­но­да­тель­ст­ва о ев­ре­ях. СПб., 1886. Т. 1: 1649–1825;

Ель­ниц­кий К. В. Ино­род­цы Си­би­ри и сред­не­ази­ат­ских вла­де­ний Рос­сии. 2-е изд. СПб., 1908;

Штерн­берг Л. Ино­род­цы: Об­щий об­зор // Фор­мы на­цио­наль­но­го дви­же­ния в со­вре­мен­ных го­су­дар­ст­вах. СПб., 1910;

По­знер С. В. Ев­реи в об­щей шко­ле. СПб., 1914;

Гим­пель­сон Я. И. За­ко­ны о ев­ре­ях: Сис­те­ма­ти­че­ский об­зор дей­ст­вую­щих за­ко­но­по­ло­же­ний о ев­ре­ях: В 2 ч. П., 1914–1915;

Гес­сен Ю. И. Ис­то­рия ев­рей­ско­го на­ро­да в Рос­сии. М.; Ие­ру­са­лим, 1993;

Ко­нев А. Ю. Ко­рен­ные на­ро­ды се­ве­ро-за­пад­ной Си­би­ри в ад­ми­ни­ст­ра­тив­ной сис­те­ме Рос­сий­ской им­пе­рии (XVII – на­ча­ло XX вв.). М., 1995;

Ев­реи в Рос­сии. XIX в.: [Вос­по­ми­на­ния]. М., 2000.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)