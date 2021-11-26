ИНОРОДЦЫ
ИНОРОДЦЫ - В Российской империи в XIX - начала XX веков коренные народы Сибири и Средней Азии, юго-восточной и северо-восточной части Европейской России («восточные» Инородцы), а также евреи иудейского вероисповедания («западные» Инородцы).
Последние были включены в состав инородцев как иноверцы; евреи, принимавшие христианство, переставали рассматриваться как инородцы. Термин «инородцы» введён в официальное употребление Уставом об управлении инородцев 1822 года (до этого коренные народы Сибири именовались ясачными людьми), который разделил коренное население Сибири (аналогичное разделение применялось впоследствии по отношению и к некоторым группам инородцев за пределами Сибири) на оседлых инородцев (имели постоянное место проживания, но были язычниками или мусульманами); кочевых инородцев (менявших несколько раз в год своё место жительства); бродячих инородцев, или «ловцов» (переходивших «с одного места на другое по рекам и урочищам»). Евреи иудейского вероисповедания отнесены к инородцам в 1835 году.
К концу XIX века «восточные» инородцы проживали главным образом в Сибири (буряты, коряки, ненцы, эвенки, юкагиры, якуты и другие) и в среднеазиатских владениях России (таджики, туркмены, узбеки и другие), а также в Мезенском и Печорском уездах Архангельской губернии (ненцы), Астраханской и Ставропольской губерниях (калмыки); инородцы считались также казахи Букеевской Орды, горские народы Кавказа. «Восточные» инородцы освобождались от рекрутской (с 1874 года воинской) повинности (в Первую мировую войну было мобилизовано около 10 тысяч сибирских инородцев, однако к ТВД они отправлены не были и их вскоре демобилизовали). Оседлые инородцы управлялись и судились по общероссийским законам, записывались в сословия купцов, мещан или государственных крестьян. Кочевые инородцы, перейдя к оседлому образу жизни, имели право записаться в сословия купцов, мещан или государственных крестьян (с сохранением свободы от рекрутской повинности). Кочевые и бродячие инородцы имели особые органы самоуправления. В конце 1890-х годов - начале 1900-х годов для надзора за самоуправлением сибирских инородцев введены должности крестьянских и инородческих начальников, аналогичные должностям земских начальников в Европейской России. По гражданским делам и за мелкие проступки кочевые и бродячие инородцы судились по нормам обычного права, по уголовным делам и преступлениям, совершённым в русских городах и селениях, - по общероссийским законам.
До 1915 года территория проживания «западных» инородцев была ограничена чертой оседлости (во 2-й половине XIX - начале XX веков за её пределами могли селиться иудеи - представители определённых социально-профессиональных групп). Они принадлежали в основном к сословиям мещан, ремесленников, купцов и почётных граждан, подчинялись общей администрации. В городах «западные» инородцы жили вместе с остальным населением (однако до 1844 года образовывали свою собственную общину во главе с кагалами); в сельской местности они составляли отдельные сельские общества. «Западные» инородцы были освобождены от рекрутской повинности до 1827 года (вместо выполнения повинности они платили особый сбор). Иудеи подлежали суду главным образом по общероссийским законам. В разное время существовали различные ограничения на занятие государственных должностей для «западных» инородцев. С 1880-х годов правительство ограничивало их долю в средних и высших учебных заведениях.
Кочевые и бродячие инородцы Сибири платили ясак, калмыки, кочевые народы Закаспийской области и Туркестана - кибиточную подать. Сборы с «восточных» инородцев были менее обременительны, чем налоги, взимавшиеся с других категорий населения. «Западные» инородцы платили общегосударственные налоги, а также коробочный и (с 1844 года) свечной сборы на уплату недоимок по государственным налогам, на содержание еврейских училищ, благотворительные цели, городское благоустройство и другое.
Законодательство об инородцах было обширным. Положение «восточных» инородцев наряду с Уставом об управлении инородцев 1822 года регламентировалось положениями об управлении калмыцким народом от 23 апреля (5 мая) 1847 года, об управлении Туркестанским краем от 12(24) июня 1886 года, об управлении областей Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской от 25 марта (6 апреля) 1891 года и другим. Законодательство о «западных» инородцах разрабатывалось в XIX веке главным образом еврейскими комитетами.
Российское правительство вело попечительскую политику по отношению к «восточным» инородцам, оказывало им продовольственную и медицинскую помощь, принимало меры к урегулированию взаимоотношений между родоплеменной знатью и основным населением, стремилось к ограждению инородцев от неэквивалентной торговли с пришлым населением, а также от распространения пьянства. Однако этим мерам зачастую препятствовали злоупотребления местной администрации. С конца XIX века для создания фонда земель, предназначенных для переселенцев из Европейской России, правительство сокращало земельный фонд, закреплённый ранее для проживания «восточных» инородцев. Политика российского правительства по отношению к «западным» инородцам была направлена на их христианизацию. Российское правительство различными льготами поощряло переход «западных» инородцев к занятию сельским хозяйством. Все инородцы, как «восточные» (за исключением бродячих), так и «западные», с 1906 года пользовались правом участия в выборах в Государственную думу.
В широком смысле инородцами назывались (особенно в конце XIX - начале XX веков) все подданные российского императора, не относившиеся к славянским народам, например татары, башкиры.
Дополнительная литература:
Самоквасов Д. Я. Сборник обычного права сибирских инородцев. Варшава, 1876;
Оршанский И. Г. Русское законодательство о евреях. СПб., 1877;
Голицын Н. Н. История русского законодательства о евреях. СПб., 1886. Т. 1: 1649–1825;
Ельницкий К. В. Инородцы Сибири и среднеазиатских владений России. 2-е изд. СПб., 1908;
Штернберг Л. Инородцы: Общий обзор // Формы национального движения в современных государствах. СПб., 1910;
Познер С. В. Евреи в общей школе. СПб., 1914;
Гимпельсон Я. И. Законы о евреях: Систематический обзор действующих законоположений о евреях: В 2 ч. П., 1914–1915;
Гессен Ю. И. История еврейского народа в России. М.; Иерусалим, 1993;
Конев А. Ю. Коренные народы северо-западной Сибири в административной системе Российской империи (XVII – начало XX вв.). М., 1995;
Евреи в России. XIX в.: [Воспоминания]. М., 2000.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)