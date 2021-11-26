ГУСИ ГАДЖИ НИФТАЛЫ ОГЛЫ
ГУСИ ГАДЖИ НИФТАЛЫ ОГЛЫ - азербайджанский традиционный певец-ханенде.
Учился в школе Харрат Кулу (Шуша), где в совершенстве изучил классические мугамы. Впервые публично выступил на вечере в театре Хандемирова в Шуше, исполнив мугам «Чаргях» в сопровождении тариста М. Садыхджана.
С именем Гуси связана новая эпоха в искусстве мугама: он дополнил систему классических мугамов своими композициями, часть из них приобрела самостоятельное значение, например мугам «Гатар» (авторство Гуси установлено по свидетельству Джаббара Карягды). Пел мугамы на тексты Саади, Хафиза, Физули, Омара Хайяма. Прославился по всему Закавказью и странам Ближнего Востока. Основал (вместе с М.М. Наввабом) первое в Шуше Общество музыкантов, в 1883 году создал Певческий кружок для обучения ханенде.