Громады (укр. «общество», «мир», «община»)

Грома`ды (укр. «общество», «мир», «община») — украинофильские общественно-политические и культурно-просветительские организации, существовавшие в Российской империи (в Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве, Чернигове и других городах) в 1860—1890-х. Цель обществ — распространение украинской национальной идеи через издание литературы, периодики на украинском языке, создание украинских воскресных школ, собирание и популяризацию фольклора и т. д. В 1859 в Петербурге лидеры бывшего Кирилло-Мефодиевского брат­ства (Н. А. Костомаров, П. А. Кулиш, В. М. Белозерский, Т. Г. Шевченко) основали одну из первых Г. В 1859 в Киеве возникла самая многочисленная — Старая, или Киевская, Г., основателями и активными деятелями которой были представители научной и художе­ственной интеллигенции П. П. Чубинский, В. Б. Антонович, П. И. Житецкий, М. П. Старицкий и другие. В 1861—1862 в Петербурге члены Г. на русском и украинском языках издавали общественно-политиче­ский и литературно-художественный журнал «Основа» (редактор Белозерский). Авторами журнала были Костомаров, Кулиш, Антонович, П. П. Гулак-Артемовский, Шевченко и др. Это было первое украинофильское периодическое издание в Российской империи. В 1863 в разгар Польского восстания 1863—1864 правительством был издан Валуев­ский циркуляр (см. в ст. Валуев П. А.), по политическим соображениям запрещавший издание религиозной и учебной литературы на украинском языке. Этот циркуляр на некоторое время приостановил деятельность некоторых Г., но с конца 1860-х она возобновилась. В 1876 последовал запрет сильно политизированной Киевской Г. Часть ее членов во главе с М. П. Драгомановым эмигрировала в Швейцарию, где в 1878—1882 издавала общественно-политический и научно-литературный сборник, а затем журнал «Громада». В Российской империи бывшие члены Киев­ской Г. объединялись вокруг журнала «Киевская старина» (1882—1907). В других городах империи Г. просуществовали до начала 1890-х. Лит.: Грицак Я. Й. Нарис історіï Украïни. Формування модерноï укра­ïнської націï XIX—XX ст. Киïв, 1996; Кучеренко А. А. Діяльність «Громад» Півдня Украïни по розгортанню украïнського культурно-освітнього руху у другій половині ХIХ ст. // Наукові праці: Науково-методичний журнал . 2002. Т. 17. Вип. 4; Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб., 2000.