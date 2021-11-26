ДЖИВАНИ
ДЖИВАНИ (настоящие имя и фамилия Сероб Левонян) - армянский поэт-ашуг.
Родился в крестьянской семье.
В 1867 году переехал в Тифлис; в 1868-1895 годах жил в Александрополе.
Первый сборник стихов издан в 1882 году. Свои песни исполнял в сопровождении кеманчи, скрипки. Автор около 1000 песен на любовную, философскую, социальную тематику; переложений на армянский язык традиционных восточных сюжетов («Лейли и Меджнун», «Ашуг-Гариб», «Шах Исмаил» и др.). Отдельные строки его песен стали крылатыми фразами. В своём творчестве Дживани продолжил традиции Саят-Новы, использовал традиционные приёмы восточной поэзии и народной музыкальной культуры. Внёс значительный вклад в развитие армянского музыкально-поэтического искусства.
Сочинения:
Антология армянской поэзии. М., 1940. С. 350-356;
Сочинения. Ер., 1963 (на армянском языке).