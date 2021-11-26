ДОНИШ АХМАД

ДОНИШ АХМАД МАХДУМ ИБН НОСИР - таджикский писатель, просветитель.

Ро­дил­ся в се­мье има­ма. Учил­ся в мед­ре­се . Уча­ст­во­вал в по­соль­ст­вах Бу­хар­ско­го эми­ра в Cанкт-Пе­тер­бург (1857, 1869, 1874 годы), ра­то­вал за изу­че­ние русского язы­ка и куль­ту­ры.

Раз­ра­бо­тал про­ект государственных ре­форм в Бу­хар­ском эми­ра­те, на­де­ж­ды на осу­ще­ст­в­ле­ние ко­то­рых свя­зы­вал с вла­стью про­све­щён­но­го эми­ра. Сре­ди про­из­ве­де­ний Дониша: «Крат­кая ис­то­рия ман­гыт­ских эми­ров бла­го­род­ной Бу­ха­ры» (1860-1865 годы) - са­ти­ра на ис­то­рию прав­ле­ния по­след­ней ди­на­стии бу­хар­ских эми­ров; книга «Ред­чай­шие про­ис­ше­ст­вия» (1875-1882 годы) - важ­ней­ший ис­точ­ник по ис­то­рии Бу­ха­ры XIX века, где Дониш вы­сту­пил про­тив средневековой схо­ла­сти­ки и религиозных догматов, про­па­ган­ди­ро­вал свет­ское об­ра­зо­ва­ние , вы­дви­гал про­грам­му пе­ре­уст­рой­ст­ва государственной сис­те­мы по ти­пу ев­ропейских стран.

Со­чи­не­ния Дониша, для ко­то­рых ха­рак­тер­но ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние разговорного язы­ка в про­ти­во­вес вы­чур­но­му сти­лю клас­сической таджикской литературы, ока­за­ли за­мет­ное влия­ние на раз­ви­тие но­вых ли­те­ра­тур на­ро­дов Средней Азии, в том числе на твор­че­ст­во С. Ай­ни.

Сочинения:

Пу­те­ше­ст­вие из Бу­ха­ры в Пе­тер­бург. 2-е изд. [Душ.], 1976.