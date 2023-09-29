Пу﻿тя́тин, Евфимий Васильевич

Путя́тин, Евфимий Васильевич (08[20].11.1803, Санкт-­Петербург — 16[28].10.1883, Париж) — граф (1855), русский государственный деятель, адмирал (1858), генерал-­адъютант (1849).

Из дворян. Окончил курс в Морском кадетском корпусе (1822), затем совершил кругосветное плавание к северо-­западным берегам Америки под командой М. П. Лазарева (1822–1825). Участвовал в Наваринском сражении (1827), блокаде Дарданелл и Стамбула. В ходе Босфорской экспедиции 1833 выполнил опись берегов и промеры глубин Черноморских проливов. В 1842 возглавил военно-­дипломатическую миссию к персидскому шаху. В ходе миссии заложил Астрабадскую военно-­морскую станцию, добился выгодных условий для русских купцов в Персии и настоял на установлении пароходного сообщения между устьем Волги, Кавказом и Персией.

В 1852 был командирован в Японию, где сумел заключить Симодский трактат (1855) (см. Русско-­японские договоры и соглашения ), открывавший русским купцам японские порты. В 1858 заключил с Китаем Тяньцзиньский торговый трактат (русские купцы получали право свободного посещения внутренних провинций Китая и китайских портов для морской торговли). В 1858–1861 состоял военно-­морским агентом при русском посольстве в Лондоне.

28 июня [10 июля] 1861 назначен министром народного просвещения, но через 5 месяцев уволен от этой должности в результате вспыхнувших беспорядков в Московском и Санкт-­Петербургском университетах (были спровоцированы введением студенческих матрикул, утвержденных еще до назначения П.). Назначен в члены Государственного совета (1861).

Член совета Императорского Российского географического общества (1856–1859), один из организаторов Императорского православного палестинского общества (1882).

Соч. : Всеподданнейший отчет о плавании отряда военных наших судов в Японию и Китай, за 1852–1855 гг. // Морской сборник. Т. 24. Кн. 10. 1856.

Лит. : Остен-­Сакен Ф. Р. Памяти графа Е. В. Путятина, почетного члена И.Р.Г.О. // Известия Императорского Географического общества. Т. XIX. 1883. № 5; Лещенко Н. Ф. Посол с погонами адмирала. Необычная судьба Е. В. Путятина (1804–1883) // Восточный архив. 2015. № 2. Н. А. Могилевский.